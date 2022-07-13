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В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации - РИА Новости, 13.07.2022
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В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации
В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации - РИА Новости, 13.07.2022
В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации
В Госдуму депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Денисом Парфеновым и Юрием Синельщиковым внесен законопроект о возможности обращения в суд с ходатайством о... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:26
2022-07-13T14:14
россия
госдума рф
политика
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Денисом Парфеновым и Юрием Синельщиковым внесен законопроект о возможности обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, в том числе в интернете, проект доступен в думской базе данных.Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) о дополнении перечня мер обеспечения исполнения производства по делу об административном правонарушении введением временного удаления недостоверной информации, говорится в пояснительной записке к документу."В данном законопроекте предполагается в КоАП внести возможность обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, предусмотрев соответствующие дополнения в части 1 статьи 27.1 (меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении). Главу 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 27.21 (ограничение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет")", - также пишут авторы законопроекта.Также в этом пакете членами КПРФ внесен еще один законопроект, предлагающий сконцентрировать максимальное число споров об опубликованных недостоверных сведениях в одном суде, расположенном в Москве. Это создает условия для своевременного восстановления нарушенных прав и "определенные удобства", поскольку дальнейшие действия по контакту с информационными провайдерами возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации - Роскомнадзор, находящийся в Москве.
https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082811.html
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россия, госдума рф, политика, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:26 13.07.2022 (обновлено: 14:14 13.07.2022)
 
В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации

Фракция КПРФ внесла в ГД проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Денисом Парфеновым и Юрием Синельщиковым внесен законопроект о возможности обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, в том числе в интернете, проект доступен в думской базе данных.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) о дополнении перечня мер обеспечения исполнения производства по делу об административном правонарушении введением временного удаления недостоверной информации, говорится в пояснительной записке к документу.
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"В данном законопроекте предполагается в КоАП внести возможность обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, предусмотрев соответствующие дополнения в части 1 статьи 27.1 (меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении). Главу 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 27.21 (ограничение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет")", - также пишут авторы законопроекта.
Также в этом пакете членами КПРФ внесен еще один законопроект, предлагающий сконцентрировать максимальное число споров об опубликованных недостоверных сведениях в одном суде, расположенном в Москве. Это создает условия для своевременного восстановления нарушенных прав и "определенные удобства", поскольку дальнейшие действия по контакту с информационными провайдерами возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации - Роскомнадзор, находящийся в Москве.
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