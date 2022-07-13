11:26 13.07.2022 (обновлено: 14:14 13.07.2022)
В ГД внесли проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации
Фракция КПРФ внесла в ГД проект о судебном порядке ограничения недостоверной информации
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Денисом Парфеновым и Юрием Синельщиковым внесен законопроект о возможности обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, в том числе в интернете, проект доступен в думской базе данных.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) о дополнении перечня мер обеспечения исполнения производства по делу об административном правонарушении введением временного удаления недостоверной информации, говорится в пояснительной записке к документу.
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"В данном законопроекте предполагается в КоАП внести возможность обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации, предусмотрев соответствующие дополнения в части 1 статьи 27.1 (меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении). Главу 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 27.21 (ограничение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет")", - также пишут авторы законопроекта.
Также в этом пакете членами КПРФ внесен еще один законопроект, предлагающий сконцентрировать максимальное число споров об опубликованных недостоверных сведениях в одном суде, расположенном в Москве. Это создает условия для своевременного восстановления нарушенных прав и "определенные удобства", поскольку дальнейшие действия по контакту с информационными провайдерами возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации - Роскомнадзор, находящийся в Москве.