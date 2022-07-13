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В Воронежской области прошли учения по ликвидации очагов оспы обезьян

В Воронежской области прошли учения по ликвидации очагов оспы обезьян - РИА Новости, 13.07.2022

В Воронежской области прошли учения по ликвидации очагов оспы обезьян

Санврачи провели в Воронежской области учения по ликвидации очагов чумы, холеры и оспы обезьян, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:19

2022-07-13T17:19

2022-07-13T17:19

происшествия

здоровье - общество

острогожский район

россия

санкт-петербург

оспа обезьян

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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Санврачи провели в Воронежской области учения по ликвидации очагов чумы, холеры и оспы обезьян, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону."В районных больницах Лискинского, Бобровского, Каменского, Каширского, Острогожского районов проведены тренировочные учения на случай выявления условного больного с подозрением на особо опасную инфекцию (чума, холера, оспа обезьян)", - говорится в сообщении.Как отмечает управление, в ходе учений были отработаны практические санитарно-противоэпидемические, профилактические, диагностические мероприятия в очаге по месту нахождения больного, а также в медучреждениях - в холерном и провизорном госпиталях.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.В России подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян. Он выявлен в Санкт-Петербурге у молодого человека, вернувшегося в страну из Португалии.

острогожский район

россия

санкт-петербург

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происшествия, здоровье - общество, острогожский район, россия, санкт-петербург, оспа обезьян