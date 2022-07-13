https://ria.ru/20220713/ospa-1802043410.html

Завезли из Европы: в России выявлена оспа обезьян

Завезли из Европы: в России выявлена оспа обезьян - РИА Новости, 13.07.2022

Завезли из Европы: в России выявлена оспа обезьян

Подтвержден первый случай оспы обезьян в России. Однако в Роспотребнадзоре и Минздраве утверждают, что опасаться нечего — угрозы распространения нового вируса в РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:00

2022-07-13T08:00

2022-07-13T09:51

наука

биология

здоровье

оспа обезьян

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подтвержден первый случай оспы обезьян в России. Однако в Роспотребнадзоре и Минздраве утверждают, что опасаться нечего — угрозы распространения нового вируса в стране нет. В Европе же говорят об эпидемии. Правда, пока только среди определенной группы населения.Меры принятыВ Санкт-Петербурге молодой человек, вернувшийся из Португалии, обратился к врачам с жалобой на сыпь. Диагноз: оспа обезьян. В официальном сообщении Роспотребнадзора говорится, что пациент изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.Также в ведомстве отмечают, что все контактировавшие с ним установлены и благодаря своевременному эпидрасследованию распространение инфекции купировано. Помогли тест-системы государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", заранее разосланные Роспотребнадзором в регионы.Минздрав России утвердил и распространил среди медработников методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.В мае по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко во всех регионах организовали обучение медперсонала, проводятся тактико-специальные тренировки на случай выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.Хватает и реагентов для выявления вируса. Кроме того, благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы, у населения имеется иммунитет, способный предотвратить распространение оспы обезьян."Вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.Глобальная вспышкаПо последним оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всего заболели более девяти тысяч человек в 59 странах, где оспы обезьян обычно нет. Подавляющее большинство (99,5%), согласно данным ВОЗ, — молодые мужчины, 60% из которых имели половые контакты с другими мужчинами, а 41% заражены ВИЧ.Ранее ВОЗ отнесла оспу обезьян к инфекционным заболеваниям со средним риском опасности для глобального здравоохранения, решив, что пока нет оснований для объявления пандемии. Но к этому вопросу вернутся на очередном заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям, которое состоится 18 июля.Португальские биологи реконструировали последовательности генома вируса и выяснили, что он принадлежит к ветви 3MPXV, а нынешняя вспышка, скорее всего, происходит из одного источника.Седьмого мая в Великобритании сообщили о заболевшем путешественнике из Нигерии. С 13 по 16 мая — еще шесть случаев. Все — в Лондоне у мужчин-гомосексуалистов. Затем инфекция перекинулась в континентальную Европу и Америку.В странах Центральной и Западной Африки оспу обезьян выявляют постоянно. Обычно вирус попадает в человека от инфицированных животных при использовании их мяса в пищу, а также через укусы или царапины. Особенность нынешней вспышки в том, что инфекция впервые начала передаваться от человека к человеку. И это вызывает тревогу.Эпидемиологи установили, что подавляющее большинство цепочек заражения связано с местами общения мужчин, предпочитающих однополые сексуальные контакты. Клубы, сауны, частные вечеринки — а также состоявшийся в мае гей-парад в Маспаломас, на острове Гран-Канария.Эксперты ВОЗ не относят оспу обезьян к заболеваниям, передающимся половым путем, но отмечают, что заражение происходит при тесном телесном контакте.Осторожность не помешаетВ июне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, согласно которым всех, кто контактировал с больным оспой обезьян, необходимо изолировать на 21 день дома или в условиях стационара — в зависимости от степени контакта."При появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в изоляции или под медицинским наблюдением, их госпитализируют в инфекционный стационар и осуществляют забор и исследование материала", — говорится в документе.Специалисты ведомства советуют надевать маску при встрече с людьми, прибывшими из стран, где есть оспа обезьян, и ощущающими недомогание. Рекомендуется избегать прямого контакта с кожей, одеждой и постельным бельем потенциального носителя вируса, тщательно дезинфицировать руки."Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека. Помимо этого, гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — отмечается на сайте Роспотребнадзора.Симптомы оспы обезьян — высокая температура, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, зуд. Через три-четыре дня появляется сыпь на коже головы, лица, гениталиях, слизистой оболочке рта, роговице глаз, которая быстро распространяется на туловище и конечности, поражая ладони и подошвы.Инкубационный период — от пяти до 21 дня, симптоматический — от двух до четырех недель. После этого, как правило, все проходит. У вакцинированных от натуральной оспы заболевание протекает легче, чем у непривитых.

https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html

https://ria.ru/20220712/ospa-1802042021.html

https://ria.ru/20220712/risk-1801930576.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, оспа обезьян, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия