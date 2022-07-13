https://ria.ru/20220713/neft-1802111164.html

В МИД назвали идею лимита цен на энергоресурсы рискованной

В МИД назвали идею лимита цен на энергоресурсы рискованной - РИА Новости, 13.07.2022

В МИД назвали идею лимита цен на энергоресурсы рискованной

Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:16

2022-07-13T09:16

2022-07-13T10:16

в мире

россия

брюссель

украина

владимир путин

сергей рябков

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России"."Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать", - сказал Биричевский.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220704/neft-1800155226.html

https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799150792.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брюссель, украина, владимир путин, сергей рябков, экономика, цены на нефть