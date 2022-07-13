09:16 13.07.2022 (обновлено: 10:16 13.07.2022)
В МИД назвали идею лимита цен на энергоресурсы рискованной
Дипломат Биричевский: ценовой потолок на российскую нефть и газ усугубит энергокризис
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
"Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать", - сказал Биричевский.
"В нынешней обстановке сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок (российского газа - ред.). С другой стороны, мы видим стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев. На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких "ценовых потолков". При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности", - подчеркнул дипломат.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.