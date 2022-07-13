https://ria.ru/20220713/mid-1802113024.html

Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД

Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022

Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД

Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего и сожалеет, что пока другая сторона демонстрирует... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:27

2022-07-13T09:27

2022-07-13T10:16

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего и сожалеет, что пока другая сторона демонстрирует настрой на эскалацию противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220713/neft-1802111164.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)