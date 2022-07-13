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Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
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Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД
Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД
Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего и сожалеет, что пока другая сторона демонстрирует... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:27
2022-07-13T10:16
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего и сожалеет, что пока другая сторона демонстрирует настрой на эскалацию противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:27 13.07.2022 (обновлено: 10:16 13.07.2022)
 
Москва в отношениях с Западом готова к любым событиям, заявили в МИД

Дипломат Биричевский: Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего и сожалеет, что пока другая сторона демонстрирует настрой на эскалацию противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции - хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией", - сказал Биричевский.
При этом ранее он отметил, что Москва пока не применяла "в полную силу" контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
09:16
В МИД назвали идею лимита цен на энергоресурсы рискованной
 
В миреМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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