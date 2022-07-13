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В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду - РИА Новости, 13.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220713/magdagachi-1802138800.html
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду - РИА Новости, 13.07.2022
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду
Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:22
2022-07-13T11:22
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
магдагачинский район
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
дети
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное правительство.Отмечается, что в поселке возводят пристройку к детскому саду "Сказка". В рамках рабочей поездки в Магдагачинский район губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительных работ на объекте и поручил главе района взять его на личный контроль."Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка. Она позволит обеспечить местами 50 детей. На строительство выделено порядка 140 миллионов рублей. Региональным Минобру и Минстрою также поручаю организовать капремонт основного здания дошкольного учреждения. Ребята должны ходить в безопасные и современные детские сады", - приводятся в сообщении слова Орлова.В новой пристройке будет оборудовано три ясельных группы. Ее возводят в рамках нацпроекта "Демография", на сегодня объект готов на 57%. Завершить все работы подрядчик должен до конца лета.Сейчас на объекте монтируют воздуховоды и трубопроводы, проводят гидроизоляцию плит, облицовку стен плиткой, монтаж окон и наружных сетей. С основным зданием пристройку соединит теплый переход.
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амурская область
магдагачинский район
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, магдагачинский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, дети
11:22 13.07.2022
 
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду

В Магдагачи возводят пристройку к детсаду, которая позволит обеспечить местами 50 детей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Игрушки в детском саду . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное правительство.
Отмечается, что в поселке возводят пристройку к детскому саду "Сказка". В рамках рабочей поездки в Магдагачинский район губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительных работ на объекте и поручил главе района взять его на личный контроль.
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"Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка. Она позволит обеспечить местами 50 детей. На строительство выделено порядка 140 миллионов рублей. Региональным Минобру и Минстрою также поручаю организовать капремонт основного здания дошкольного учреждения. Ребята должны ходить в безопасные и современные детские сады", - приводятся в сообщении слова Орлова.
В новой пристройке будет оборудовано три ясельных группы. Ее возводят в рамках нацпроекта "Демография", на сегодня объект готов на 57%. Завершить все работы подрядчик должен до конца лета.
Сейчас на объекте монтируют воздуховоды и трубопроводы, проводят гидроизоляцию плит, облицовку стен плиткой, монтаж окон и наружных сетей. С основным зданием пристройку соединит теплый переход.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьМагдагачинский районМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссияДети
 
 
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