https://ria.ru/20220713/magdagachi-1802138800.html

В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду

В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду - РИА Новости, 13.07.2022

В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду

Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:22

2022-07-13T11:22

2022-07-13T11:22

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

магдагачинский район

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

дети

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное правительство.Отмечается, что в поселке возводят пристройку к детскому саду "Сказка". В рамках рабочей поездки в Магдагачинский район губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительных работ на объекте и поручил главе района взять его на личный контроль."Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка. Она позволит обеспечить местами 50 детей. На строительство выделено порядка 140 миллионов рублей. Региональным Минобру и Минстрою также поручаю организовать капремонт основного здания дошкольного учреждения. Ребята должны ходить в безопасные и современные детские сады", - приводятся в сообщении слова Орлова.В новой пристройке будет оборудовано три ясельных группы. Ее возводят в рамках нацпроекта "Демография", на сегодня объект готов на 57%. Завершить все работы подрядчик должен до конца лета.Сейчас на объекте монтируют воздуховоды и трубопроводы, проводят гидроизоляцию плит, облицовку стен плиткой, монтаж окон и наружных сетей. С основным зданием пристройку соединит теплый переход.

https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html

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амурская область

магдагачинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, магдагачинский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, дети