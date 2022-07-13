https://ria.ru/20220713/magdagachi-1802138800.html
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду - РИА Новости, 13.07.2022
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду
Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:22
2022-07-13T11:22
2022-07-13T11:22
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
магдагачинский район
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
дети
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Строители в поселке Магдагачи Амурской области возводят пристройку к детскому саду, которая позволит обеспечить местами 50 детей, сообщает региональное правительство.Отмечается, что в поселке возводят пристройку к детскому саду "Сказка". В рамках рабочей поездки в Магдагачинский район губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительных работ на объекте и поручил главе района взять его на личный контроль."Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка. Она позволит обеспечить местами 50 детей. На строительство выделено порядка 140 миллионов рублей. Региональным Минобру и Минстрою также поручаю организовать капремонт основного здания дошкольного учреждения. Ребята должны ходить в безопасные и современные детские сады", - приводятся в сообщении слова Орлова.В новой пристройке будет оборудовано три ясельных группы. Ее возводят в рамках нацпроекта "Демография", на сегодня объект готов на 57%. Завершить все работы подрядчик должен до конца лета.Сейчас на объекте монтируют воздуховоды и трубопроводы, проводят гидроизоляцию плит, облицовку стен плиткой, монтаж окон и наружных сетей. С основным зданием пристройку соединит теплый переход.
https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html
https://ria.ru/20220711/masterskie-1801626896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, магдагачинский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, дети
В приамурском Магдагачи еще 50 детей обеспечат местами в детском саду
В Магдагачи возводят пристройку к детсаду, которая позволит обеспечить местами 50 детей