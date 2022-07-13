https://ria.ru/20220713/investportal-1802257056.html

В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов

В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов - РИА Новости, 13.07.2022

В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов

На инвестиционном портале Ленинградской области появился личный кабинет для инвесторов, который поможет упростить бюрократический процесс при реализации своего... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:43

2022-07-13T17:43

2022-07-13T17:43

ленинградская область

ленинградская область

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. На инвестиционном портале Ленинградской области появился личный кабинет для инвесторов, который поможет упростить бюрократический процесс при реализации своего проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он пояснил, что теперь обращение бизнеса в единое окно по работе с инвесторами – Агентство экономического развития Ленинградской области – осуществляется через заявку в личном кабинете на инвестиционном портале."Благодаря онлайн-сервису инвестор получает понятный маршрут сопровождения реализации своего проекта и может отслеживать путь заявки в реальном времени. Для упрощения процесса регистрации в личном кабинете подготовлена видеоинструкция", - отметили в пресс-службе.Там добавили, что единое цифровое окно является частью большого межведомственного проекта "Зеленый коридор", который был запущен осенью 2021 года для объединения комитетов, институтов поддержки бизнеса и муниципальных властей."Внедрение цифровых сервисов для инвесторов входит в комплексную работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта – эту работу Ленинградская область ведет в числе пилотных субъектов РФ. Региональный инвестиционный стандарт разработан Министерством экономического развития РФ и призван упростить масштабирование бизнеса, создав единый клиентский путь вне зависимости от региона. Работу по его формированию курирует первый заместитель председателя правительства области Андрей Белоусов", — заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220621/porty-1797034182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, экономика