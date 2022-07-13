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В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов - РИА Новости, 13.07.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов
В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов - РИА Новости, 13.07.2022
В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов
На инвестиционном портале Ленинградской области появился личный кабинет для инвесторов, который поможет упростить бюрократический процесс при реализации своего... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:43
2022-07-13T17:43
ленинградская область
ленинградская область
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. На инвестиционном портале Ленинградской области появился личный кабинет для инвесторов, который поможет упростить бюрократический процесс при реализации своего проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он пояснил, что теперь обращение бизнеса в единое окно по работе с инвесторами – Агентство экономического развития Ленинградской области – осуществляется через заявку в личном кабинете на инвестиционном портале."Благодаря онлайн-сервису инвестор получает понятный маршрут сопровождения реализации своего проекта и может отслеживать путь заявки в реальном времени. Для упрощения процесса регистрации в личном кабинете подготовлена видеоинструкция", - отметили в пресс-службе.Там добавили, что единое цифровое окно является частью большого межведомственного проекта "Зеленый коридор", который был запущен осенью 2021 года для объединения комитетов, институтов поддержки бизнеса и муниципальных властей."Внедрение цифровых сервисов для инвесторов входит в комплексную работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта – эту работу Ленинградская область ведет в числе пилотных субъектов РФ. Региональный инвестиционный стандарт разработан Министерством экономического развития РФ и призван упростить масштабирование бизнеса, создав единый клиентский путь вне зависимости от региона. Работу по его формированию курирует первый заместитель председателя правительства области Андрей Белоусов", — заявили в пресс-службе.
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ленинградская область, россия, экономика
17:43 13.07.2022
 

В Ленобласти запуcтили цифровой сервис для инвесторов

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. На инвестиционном портале Ленинградской области появился личный кабинет для инвесторов, который поможет упростить бюрократический процесс при реализации своего проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он пояснил, что теперь обращение бизнеса в единое окно по работе с инвесторами – Агентство экономического развития Ленинградской области – осуществляется через заявку в личном кабинете на инвестиционном портале.
"Благодаря онлайн-сервису инвестор получает понятный маршрут сопровождения реализации своего проекта и может отслеживать путь заявки в реальном времени. Для упрощения процесса регистрации в личном кабинете подготовлена видеоинструкция", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что единое цифровое окно является частью большого межведомственного проекта "Зеленый коридор", который был запущен осенью 2021 года для объединения комитетов, институтов поддержки бизнеса и муниципальных властей.
"Внедрение цифровых сервисов для инвесторов входит в комплексную работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта – эту работу Ленинградская область ведет в числе пилотных субъектов РФ. Региональный инвестиционный стандарт разработан Министерством экономического развития РФ и призван упростить масштабирование бизнеса, создав единый клиентский путь вне зависимости от региона. Работу по его формированию курирует первый заместитель председателя правительства области Андрей Белоусов", — заявили в пресс-службе.
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