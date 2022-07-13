https://ria.ru/20220713/ikea-1802252794.html

IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон

IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон - РИА Новости, 13.07.2022

IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон

Из одной тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:20

2022-07-13T17:20

2022-07-13T17:23

россия

ikea international group

тихвин

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Из одной тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова."Порядка 1000 работают на IKEA в Тихвине, предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день принято решение, что порядка 500 человек идет в процесс увольнения по соглашению сторон", - сообщила Астратова на пресс-конференции.По ее словам, на данный момент 108 человек уже подписали соглашение, а ещё 15 работников обратились в комитет за услугами по трудоустройству."Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве и у нас есть несколько предложений по повышению квалификаций", - отметила Астратова.IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://realty.ria.ru/20220615/lenoblast-1795513235.html

россия

тихвин

ленинградская область

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россия, ikea international group, тихвин, ленинградская область