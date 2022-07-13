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IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон - РИА Новости, 13.07.2022
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IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон
IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон - РИА Новости, 13.07.2022
IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон
Из одной тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:20
2022-07-13T17:23
россия
ikea international group
тихвин
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Из одной тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова."Порядка 1000 работают на IKEA в Тихвине, предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день принято решение, что порядка 500 человек идет в процесс увольнения по соглашению сторон", - сообщила Астратова на пресс-конференции.По ее словам, на данный момент 108 человек уже подписали соглашение, а ещё 15 работников обратились в комитет за услугами по трудоустройству."Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве и у нас есть несколько предложений по повышению квалификаций", - отметила Астратова.IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
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россия, ikea international group, тихвин, ленинградская область
17:20 13.07.2022 (обновлено: 17:23 13.07.2022)
 
IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине по соглашению сторон

Из тысячи работников завода IKEA в Тихвине около половины уволят по соглашению сторон

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин "Икеа" в Москве
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Из одной тысячи сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" около 500 будут уволены по соглашению сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
"Порядка 1000 работают на IKEA в Тихвине, предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день принято решение, что порядка 500 человек идет в процесс увольнения по соглашению сторон", - сообщила Астратова на пресс-конференции.
По ее словам, на данный момент 108 человек уже подписали соглашение, а ещё 15 работников обратились в комитет за услугами по трудоустройству.
"Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве и у нас есть несколько предложений по повышению квалификаций", - отметила Астратова.
IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
Баннер магазина Ikea - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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РоссияIKEA International GroupТихвинЛенинградская область
 
 
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