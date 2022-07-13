Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/gurdin-1802180689.html
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области - РИА Новости, 13.07.2022
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области
Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:35
2022-07-13T14:18
происшествия
россия
томская область
юрий гурдин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49775/10/497751099_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_74a8f0f3f7debed715295987ef4f168a.jpg
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в городе Северске.Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. Окончил Томский госуниверситет и Томский государственный архитектурно-строительный университет. В 2001–2002 годах политик представлял Томскую область в Совете Федерации, где был зампредом комитета по экономической политике.
https://ria.ru/20220713/mchs-1802140908.html
россия
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49775/10/497751099_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_a6e6405f9f0cbd7fd970d795069ff126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, томская область, юрий гурдин
13:35 13.07.2022 (обновлено: 14:18 13.07.2022)
 
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области

Бывшего вице-губернатора Томской области Гурдина задержали по уголовному делу о растрате

© Фото : Валерий ДоронинГурдин Юрий Михайлович
Гурдин Юрий Михайлович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Валерий Доронин
Гурдин Юрий Михайлович . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (растрата). В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.
Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.
В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в городе Северске.
Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. Окончил Томский госуниверситет и Томский государственный архитектурно-строительный университет. В 2001–2002 годах политик представлял Томскую область в Совете Федерации, где был зампредом комитета по экономической политике.
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
11:33
Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело
 
ПроисшествияРоссияТомская областьЮрий Гурдин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала