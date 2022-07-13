13:35 13.07.2022 (обновлено: 14:18 13.07.2022)
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области
Бывшего вице-губернатора Томской области Гурдина задержали по уголовному делу о растрате
© Фото : Валерий ДоронинГурдин Юрий Михайлович
© Фото : Валерий Доронин
Гурдин Юрий Михайлович . Архивное фото
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (растрата). В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.
Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.
В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в городе Северске.
Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. Окончил Томский госуниверситет и Томский государственный архитектурно-строительный университет. В 2001–2002 годах политик представлял Томскую область в Совете Федерации, где был зампредом комитета по экономической политике.