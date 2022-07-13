https://ria.ru/20220713/gurdin-1802180689.html

Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области

Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области - РИА Новости, 13.07.2022

Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области

Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:35

2022-07-13T13:35

2022-07-13T14:18

происшествия

россия

томская область

юрий гурдин

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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в городе Северске.Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. Окончил Томский госуниверситет и Томский государственный архитектурно-строительный университет. В 2001–2002 годах политик представлял Томскую область в Совете Федерации, где был зампредом комитета по экономической политике.

https://ria.ru/20220713/mchs-1802140908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, томская область, юрий гурдин