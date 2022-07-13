https://ria.ru/20220713/gitis-1802191167.html

Выпускники ГИТИСа покажут семь спектаклей в русских театрах за рубежом

Выпускники ГИТИСа покажут семь спектаклей в русских театрах за рубежом - РИА Новости, 13.07.2022

Выпускники ГИТИСа покажут семь спектаклей в русских театрах за рубежом

Семь спектаклей покажут в этом году в рамках проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом",... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:18

2022-07-13T14:18

2022-07-13T14:18

культура

игорь золотовицкий

казахстан

киргизия

белоруссия

гитис

фонд президентских грантов

абхазия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Семь спектаклей покажут в этом году в рамках проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом", рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.Ранее сообщалось, что в 2022 году выпускники и студенты-дипломники ГИТИСа и Школы-студии МХАТ представят пять премьерных спектаклей в Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Абхазии.Как отметил ректор, в этом году в Казахстане планируется показать четыре спектакля. Благодаря гранту от Фонда президентских грантов, полученному проектом неделю назад, будет поставлено два дополнительных спектакля в Казахстане.В июне в Русском театре драмы им. Искандера в Сухуме уже состоялись показы спектакля "Мама" в постановке Евгения Закирова, также в Русском драматическом театре им. Достоевского в Семее (Казахстан) прошли премьерные показы спектакля "Маленький принц" Константина Денискина, а в Русском драматическом театре им. Островского в Уральске представили премьеру "Бесприданницы" в постановке Даниила Шустова.Кроме того, 20 июля в Брестском академическом театре драмы пройдет премьера спектакля "Правда хорошо, а счастье лучше" Михаила Походня, а в октябре в Русском театре драмы им. Айтматова в Бишкеке покажут "Сказки Пушкина" Игоря Золотовицкого.Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и информационной поддержке "Росконцерт" и способствует укреплению связей между русскими театрами бывшего СССР и российскими вузами, а также обеспечивает выпускников практикой.

https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html

казахстан

киргизия

белоруссия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

игорь золотовицкий, казахстан, киргизия, белоруссия, гитис, фонд президентских грантов, абхазия, театр, спектакль, григорий заславский