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В Ленинградской области упал гидроплан - РИА Новости, 13.07.2022
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В Ленинградской области упал гидроплан
В Ленинградской области упал гидроплан - РИА Новости, 13.07.2022
В Ленинградской области упал гидроплан
Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:57
2022-07-13T12:04
происшествия
ленинградская область
приозерский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку … в связи с жесткой посадкой частного гидросамолета в Приозерском районе Ленинградской области в районе Бабушкиных островов реки Вуокса", - говорится в релизе.Инцидент произошел около восьми утра, когда пилот, по предварительным данным, потерял управление. "Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета не получал", - уточнили в ведомстве.Параллельно с прокуратурой проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, говорится в релизе ведомства.
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ленинградская область
приозерский район
россия
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происшествия, ленинградская область, приозерский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:57 13.07.2022 (обновлено: 12:04 13.07.2022)
 
В Ленинградской области упал гидроплан

В Ленинградской области гидроплан совершил жесткую посадку, пилот выжил

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура / Перейти в фотобанкГидросамолет, совершивший жесткую посадку на озеро Вуокса в Ленинградской области
Гидросамолет, совершивший жесткую посадку на озеро Вуокса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в фотобанк
Гидросамолет, совершивший жесткую посадку на озеро Вуокса в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку … в связи с жесткой посадкой частного гидросамолета в Приозерском районе Ленинградской области в районе Бабушкиных островов реки Вуокса", - говорится в релизе.
Инцидент произошел около восьми утра, когда пилот, по предварительным данным, потерял управление. "Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета не получал", - уточнили в ведомстве.
Параллельно с прокуратурой проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, говорится в релизе ведомства.
Хакасия - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 11:47
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
 
ПроисшествияЛенинградская областьПриозерский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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