https://ria.ru/20220713/gidroplan-1802146684.html
В Ленинградской области упал гидроплан
В Ленинградской области упал гидроплан - РИА Новости, 13.07.2022
В Ленинградской области упал гидроплан
Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:57
2022-07-13T11:57
2022-07-13T12:04
происшествия
ленинградская область
приозерский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку … в связи с жесткой посадкой частного гидросамолета в Приозерском районе Ленинградской области в районе Бабушкиных островов реки Вуокса", - говорится в релизе.Инцидент произошел около восьми утра, когда пилот, по предварительным данным, потерял управление. "Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета не получал", - уточнили в ведомстве.Параллельно с прокуратурой проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20220702/vertolet-1799764087.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, приозерский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:57 13.07.2022 (обновлено: 12:04 13.07.2022)
В Ленинградской области упал гидроплан
В Ленинградской области гидроплан совершил жесткую посадку, пилот выжил