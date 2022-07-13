https://ria.ru/20220713/gidroplan-1802146684.html

В Ленинградской области упал гидроплан

В Ленинградской области упал гидроплан - РИА Новости, 13.07.2022

В Ленинградской области упал гидроплан

Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:57

2022-07-13T11:57

2022-07-13T12:04

происшествия

ленинградская область

приозерский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802148948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a960fb0c1c1ee1151dfd9d86140d08aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Гидроплан в среду рухнул в Ленинградской области, пилот выжил и сам обратился за помощью, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку … в связи с жесткой посадкой частного гидросамолета в Приозерском районе Ленинградской области в районе Бабушкиных островов реки Вуокса", - говорится в релизе.Инцидент произошел около восьми утра, когда пилот, по предварительным данным, потерял управление. "Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета не получал", - уточнили в ведомстве.Параллельно с прокуратурой проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20220702/vertolet-1799764087.html

ленинградская область

приозерский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, приозерский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)