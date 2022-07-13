Рейтинг@Mail.ru
В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/gaz-1802246993.html
В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро
В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро - РИА Новости, 13.07.2022
В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро
В случае полного прекращения поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар, пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:59
2022-07-13T18:26
экономика
германия
цены на нефть
россия
северный поток
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В случае полного прекращения поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар, пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор."Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро", — отметил автор статьи.Так, на днях курс европейской валюты сравнялся, а 13 июля впервые с 2002 года опустился ниже курса доллара.По мнению обозревателя, невозможно точно предсказать дальнейшую судьбу евро. При сохранении нынешних условий он может несколько отыграть, но, если Россия перекроет поставки газа, "карты снова смешаются".Сокращение объемов импорта газа из России в этом году связано с остановкой в мае поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики, мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html
https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, цены на нефть, россия, северный поток, турецкий поток
16:59 13.07.2022 (обновлено: 18:26 13.07.2022)
 
В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро

FAZ: в случае полного перекрытия поставок российского газа евро ждет серьезный удар

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В случае полного прекращения поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар, пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор.

"Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро", — отметил автор статьи.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:09
DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики
Так, на днях курс европейской валюты сравнялся, а 13 июля впервые с 2002 года опустился ниже курса доллара.

По мнению обозревателя, невозможно точно предсказать дальнейшую судьбу евро. При сохранении нынешних условий он может несколько отыграть, но, если Россия перекроет поставки газа, "карты снова смешаются".
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 19:48
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций
Сокращение объемов импорта газа из России в этом году связано с остановкой в мае поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики, мощнейшей в Евросоюзе.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 22:12
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России
 
ЭкономикаГерманияЦены на нефтьРоссияСеверный потокТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала