https://ria.ru/20220713/gaz-1802246993.html

В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро

В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро - РИА Новости, 13.07.2022

В Германии предупредили об "идеальном шторме" для евро

В случае полного прекращения поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар, пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:59

2022-07-13T16:59

2022-07-13T18:26

экономика

германия

цены на нефть

россия

северный поток

турецкий поток

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В случае полного прекращения поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар, пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор."Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро", — отметил автор статьи.Так, на днях курс европейской валюты сравнялся, а 13 июля впервые с 2002 года опустился ниже курса доллара.По мнению обозревателя, невозможно точно предсказать дальнейшую судьбу евро. При сохранении нынешних условий он может несколько отыграть, но, если Россия перекроет поставки газа, "карты снова смешаются".Сокращение объемов импорта газа из России в этом году связано с остановкой в мае поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики, мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html

германия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, цены на нефть, россия, северный поток, турецкий поток