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В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину - РИА Новости, 13.07.2022
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В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину - РИА Новости, 13.07.2022
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:04
2022-07-13T10:15
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
экономика
природный газ
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, напомнив, что в настоящее время транзит "ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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в мире, россия, украина, киев, евросоюз, экономика, природный газ
09:04 13.07.2022 (обновлено: 10:15 13.07.2022)
 
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину

Дипломат Биричевский: продление транзита газа возможно, если ГТС Украины будет работать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.
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"ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита", - сказал Биричевский.
Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, напомнив, что в настоящее время транзит "ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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