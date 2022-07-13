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В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину - РИА Новости, 13.07.2022
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:04
2022-07-13T09:04
2022-07-13T10:15
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, напомнив, что в настоящее время транзит "ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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в мире, россия, украина, киев, евросоюз, экономика, природный газ
09:04 13.07.2022 (обновлено: 10:15 13.07.2022)
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
Дипломат Биричевский: продление транзита газа возможно, если ГТС Украины будет работать