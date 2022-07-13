https://ria.ru/20220713/ege-1802190883.html
Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов
Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов - РИА Новости, 13.07.2022
Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов
Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов, 56 человек получили наивысший результат, сообщил глава администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:16
2022-07-13T14:16
2022-07-13T14:16
ростовская область
общество
ростов-на-дону
россия
дети
экзамены
единый государственный экзамен (егэ)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов, 56 человек получили наивысший результат, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Доля высокобалльных работ (свыше 70 баллов) среди выпускников города составляет более 60 процентов", - написал он в Telegram.Логвиненко уточнил, что высший балл по ЕГЭ в этом году в Ростове-на-Дону получили 56 человек. Всего в городе – 61 стобалльная работа. Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.Наибольшее число стобалльников, по его данным, подготовили в лицеях № 33 и 103, лицее № 50 при ДГТУ, школах № 22 и 86, а также лицее КЭО. Все 734 выпускника, получившие медаль "За особые успехи в учении", подтвердили статус медалиста."Впервые за шесть лет наивысший результат получен выпускниками по географии и английскому языку. Также в этом году увеличилось количество работ, сданных на 100 баллов, по математике профильного уровня, химии, обществознанию", - отметил глава городской администрации.По его информации, в целом предпочтения выпускников в выборе предметов изменились - ребята стали чаще выбирать математику профильного уровня, информатику, химию и биологию.
https://ria.ru/20220623/ipoteka-1797583687.html
https://ria.ru/20220222/lgotniki-1774353501.html
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РИА Новости
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общество, ростов-на-дону, россия, дети, экзамены, единый государственный экзамен (егэ), ростовская область, алексей логвиненко, школа
Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов
Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости.
Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов, 56 человек получили наивысший результат, сообщил
глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Доля высокобалльных работ (свыше 70 баллов) среди выпускников города составляет более 60 процентов", - написал он в Telegram.
Логвиненко уточнил, что высший балл по ЕГЭ в этом году в Ростове-на-Дону
получили 56 человек. Всего в городе – 61 стобалльная работа. Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.
Наибольшее число стобалльников, по его данным, подготовили в лицеях № 33 и 103, лицее № 50 при ДГТУ, школах № 22 и 86, а также лицее КЭО. Все 734 выпускника, получившие медаль "За особые успехи в учении", подтвердили статус медалиста.
"Впервые за шесть лет наивысший результат получен выпускниками по географии и английскому языку. Также в этом году увеличилось количество работ, сданных на 100 баллов, по математике профильного уровня, химии, обществознанию", - отметил глава городской администрации.
По его информации, в целом предпочтения выпускников в выборе предметов изменились - ребята стали чаще выбирать математику профильного уровня, информатику, химию и биологию.