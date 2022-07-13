https://ria.ru/20220713/ege-1802190883.html

Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов

Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов - РИА Новости, 13.07.2022

Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов

Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов, 56 человек получили наивысший результат, сообщил глава администрации... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:16

2022-07-13T14:16

2022-07-13T14:16

ростовская область

общество

ростов-на-дону

россия

дети

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единый государственный экзамен (егэ)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Доля работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону, набравших более 70 баллов, превысила 60 процентов, 56 человек получили наивысший результат, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Доля высокобалльных работ (свыше 70 баллов) среди выпускников города составляет более 60 процентов", - написал он в Telegram.Логвиненко уточнил, что высший балл по ЕГЭ в этом году в Ростове-на-Дону получили 56 человек. Всего в городе – 61 стобалльная работа. Пять человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.Наибольшее число стобалльников, по его данным, подготовили в лицеях № 33 и 103, лицее № 50 при ДГТУ, школах № 22 и 86, а также лицее КЭО. Все 734 выпускника, получившие медаль "За особые успехи в учении", подтвердили статус медалиста."Впервые за шесть лет наивысший результат получен выпускниками по географии и английскому языку. Также в этом году увеличилось количество работ, сданных на 100 баллов, по математике профильного уровня, химии, обществознанию", - отметил глава городской администрации.По его информации, в целом предпочтения выпускников в выборе предметов изменились - ребята стали чаще выбирать математику профильного уровня, информатику, химию и биологию.

https://ria.ru/20220623/ipoteka-1797583687.html

https://ria.ru/20220222/lgotniki-1774353501.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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