https://ria.ru/20220713/britaniya-1802107955.html

Захарова прокомментировала ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии

Захарова прокомментировала ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии - РИА Новости, 13.07.2022

Захарова прокомментировала ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьера Британии, сравнила их с эпизодом из книги... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:00

2022-07-13T09:00

2022-07-13T09:00

в мире

великобритания

лиз трасс

борис джонсон

джереми хант

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя многочисленные выдвижения кандидатур на пост премьера Британии, сравнила их с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес"."Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место", - сказала она в эфире радио Sputnik."Это просто перетасовка людей... это никакие не новые люди, не новые возможности, те же самые люди, которые много лет участвовали в принятии решений и т.д.", - добавила она.Захарова отметила, что "это их внутрення жизнь, их страна, пусть они сами решают, каким образом они будут выстраивать свою внешнюю политику и внутреннюю, будет ли она агрессивная, будет ли не умная, будет ли она на уровне деградации, исходя из заявления целого ряда кандидатов и их просто уровня развития, или будет она какой-то другой, перспективной, ориентированной на международное сотрудничество, право, это будут решать британцы, это не наш вопрос".Первый тур выборов на должность премьер-министра после отставки Бориса Джонсона пройдет в среду в Великобритании.Все 358 членов парламента от Консервативной партии проголосуют в среду вечером за кандидата, которого они хотят видеть в роли нового премьер-министра. В этом туре будут участвовать только те, кто заручился поддержкой не менее 20 членов фракции консерваторов.На данный момент свои кандидатуры на пост премьера выдвинули 10 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами: глава МИД Лиз Трасс и глава минфина Надим Захави.В борьбу за должность премьера вступили и ряд бывших членов правительства: экс-глава МИД Джереми Хант, экс-министр финансов Риши Сунак, экс-министр здравоохранения Саджид Джавид, экс-замминистра Великобритании по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти.Помимо этого, о выдвижении своей кандидатуры заявили генпрокурор Суэлла Браверман, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.На основании публичных заявлений порог для участия в первом туре голосования преодолели глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава минфина Великобритании Надим Захави, экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.

https://ria.ru/20220712/vybory-1802069026.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, джереми хант, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)