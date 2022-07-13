https://ria.ru/20220713/brak-1802247638.html

В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации

В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации - РИА Новости, 13.07.2022

В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации

Выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции впервые прошла в госпитале имени Вишневского, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:02

2022-07-13T17:02

2022-07-13T17:02

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

сергей шойгу

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции впервые прошла в госпитале имени Вишневского, сообщает в среду Минобороны РФ.Девушка военнослужащего сразу прибыла в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Здесь будущие молодожены подали заявление в ЗАГС, который рассмотрели в особом порядке."Представители органов ЗАГС провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования законодательства и вручили молодым свидетельство о регистрации брака", - уточнили в военном ведомстве.На свадьбе присутствовали боевые товарищи, сотрудники и руководство госпиталя. Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения Александр Есипов, пожелав им долгих лет счастливой семейной жизни.Военнослужащий рассказал, что хочет продолжить службу в рядах Вооруженных сил, но для этого ему необходимо освоить новую специальность. Он пройдет специальные курсы в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского, после чего уже с семьей прибудет к новому месту службы.Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения службы всеми военными, получившими ранения в ходе операции. Дальнейшее место службы определяется индивидуально, социальные льготы и гарантии гарантируются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220628/dobronravov-1798677469.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, сергей шойгу, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)