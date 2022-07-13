https://ria.ru/20220713/brak-1802247638.html
В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации
В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации - РИА Новости, 13.07.2022
В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации
Выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции впервые прошла в госпитале имени Вишневского, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:02
2022-07-13T17:02
2022-07-13T17:02
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
сергей шойгу
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции впервые прошла в госпитале имени Вишневского, сообщает в среду Минобороны РФ.Девушка военнослужащего сразу прибыла в Москву, когда узнала о полученном им ранении. Здесь будущие молодожены подали заявление в ЗАГС, который рассмотрели в особом порядке."Представители органов ЗАГС провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования законодательства и вручили молодым свидетельство о регистрации брака", - уточнили в военном ведомстве.На свадьбе присутствовали боевые товарищи, сотрудники и руководство госпиталя. Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения Александр Есипов, пожелав им долгих лет счастливой семейной жизни.Военнослужащий рассказал, что хочет продолжить службу в рядах Вооруженных сил, но для этого ему необходимо освоить новую специальность. Он пройдет специальные курсы в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского, после чего уже с семьей прибудет к новому месту службы.Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения службы всеми военными, получившими ранения в ходе операции. Дальнейшее место службы определяется индивидуально, социальные льготы и гарантии гарантируются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220628/dobronravov-1798677469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей шойгу, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
В госпитале Вишневского прошла регистрация брака участника спецоперации
МО: в госпитале Вишневского состоялась выездная регистрация брака участника спецоперации
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции впервые прошла в госпитале имени Вишневского, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Сегодня в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского впервые состоялась выездная церемония бракосочетания молодой семьи военнослужащего-участника специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, находящегося на излечении и медицинской реабилитации", - говорится в релизе.
Девушка военнослужащего сразу прибыла в Москву
, когда узнала о полученном им ранении. Здесь будущие молодожены подали заявление в ЗАГС, который рассмотрели в особом порядке.
"Представители органов ЗАГС провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования законодательства и вручили молодым свидетельство о регистрации брака", - уточнили в военном ведомстве.
На свадьбе присутствовали боевые товарищи, сотрудники и руководство госпиталя. Молодоженов поздравил начальник лечебного учреждения Александр Есипов, пожелав им долгих лет счастливой семейной жизни.
Военнослужащий рассказал, что хочет продолжить службу в рядах Вооруженных сил, но для этого ему необходимо освоить новую специальность. Он пройдет специальные курсы в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского, после чего уже с семьей прибудет к новому месту службы.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения службы всеми военными, получившими ранения в ходе операции. Дальнейшее место службы определяется индивидуально, социальные льготы и гарантии гарантируются.