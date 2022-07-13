https://ria.ru/20220713/benzin-1802277113.html
Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд
Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд - РИА Новости, 13.07.2022
Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд
Средние розничные цены на бензин в России за неделю с 1 по 8 июля снизились на 0,04%, при этом уменьшение показателя наблюдалось и предыдущие восемь отчетных... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:15
экономика
россия
ненецкий автономный округ
москва
аи-98
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Средние розничные цены на бензин в России за неделю с 1 по 8 июля снизились на 0,04%, при этом уменьшение показателя наблюдалось и предыдущие восемь отчетных недель, свидетельствуют материалы Росстата.В абсолютном выражении средняя цена бензина уменьшилась на 2 копейки, или на 0,04%, составив 50,55 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело также на 2 копейки (или на 0,04%), до 54,4 рубля за литр. Его цена снижается вторую неделю подряд.При этом средняя цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 снизилась также на 2 копейки, составив 47,15 и 51,21 рубля соответственно. Литр бензина Аи-98 подешевел на копейку - в среднем до 60,11 рубля.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 регионах. Больше всего он подешевел в Коми - на 5,1%. Рост цен на бензин был отмечен в 6 субъектах. Более всего он подорожал в Ненецком автономном округе – на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.С начала года к 8 июля цена бензина в России в среднем выросла на 0,3% (в частности, Аи-92 показал нулевую динамику, Аи-95 подорожал 0,3%, Аи-98 - на 1,4%), а дизельного топлива - на 1,6%.Производство бензина в России с 4 по 10 июля снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 841,6 тысячи тонн, а дизтоплива - на 2,4%, до 1,655 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220713/benzin-1802222258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ненецкий автономный округ, москва, аи-98, аи-92, аи-95
19:13 13.07.2022 (обновлено: 19:15 13.07.2022)
Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд
Росстат: средняя розничная цена на бензин в России снижается девятую неделю подряд