https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html

Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета

Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета - РИА Новости, 13.07.2022

Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета

Эксперты выяснили, какие авианаправления внутри страны пользуются наибольшей популярностью у туристов во второй половине лета и в бархатный сезон, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:34

2022-07-13T05:34

2022-07-13T05:34

туризм

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москва

сочи

калининград

маршруты

отдых

туризм

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие авианаправления внутри страны пользуются наибольшей популярностью у туристов во второй половине лета и в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым востребованным стал маршрут Москва — Сочи, следует из данных бронирования авиабилетов в период с 1 июля по 30 сентября."В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России", — отметили в пресс-службе.Кроме того, в рейтинг вошли рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу, а также из Тюмени и Красноярска в Сочи.Уточняется, что 70 процентов путешественников из тех, кто уже купил билеты на третий квартал 2022 года, запланировали перелет на июль. Примерно каждый четвертый — на август и только шесть процентов — на сентябрь.

https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html

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махачкала

тюмень

красноярск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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