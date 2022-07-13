https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html
Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета
Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета - РИА Новости, 13.07.2022
Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета
Эксперты выяснили, какие авианаправления внутри страны пользуются наибольшей популярностью у туристов во второй половине лета и в бархатный сезон, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T05:34
2022-07-13T05:34
2022-07-13T05:34
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие авианаправления внутри страны пользуются наибольшей популярностью у туристов во второй половине лета и в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым востребованным стал маршрут Москва — Сочи, следует из данных бронирования авиабилетов в период с 1 июля по 30 сентября."В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России", — отметили в пресс-службе.Кроме того, в рейтинг вошли рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу, а также из Тюмени и Красноярска в Сочи.Уточняется, что 70 процентов путешественников из тех, кто уже купил билеты на третий квартал 2022 года, запланировали перелет на июль. Примерно каждый четвертый — на август и только шесть процентов — на сентябрь.
https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, сочи, калининград, маршруты, отдых, туризм, туристы, туту.ру, санкт-петербург, махачкала, тюмень, красноярск, минеральные воды, авиабилеты
Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета
Эксперты рассказали, куда российские туристы собираются в отпуск во второй половине лета
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие авианаправления внутри страны пользуются наибольшей популярностью у туристов во второй половине лета и в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Самым востребованным стал маршрут Москва — Сочи, следует из данных бронирования авиабилетов в период с 1 июля по 30 сентября.
"В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рейтинг вошли рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу, а также из Тюмени и Красноярска в Сочи.
Уточняется, что 70 процентов путешественников из тех, кто уже купил билеты на третий квартал 2022 года, запланировали перелет на июль. Примерно каждый четвертый — на август и только шесть процентов — на сентябрь.