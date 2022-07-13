Рейтинг@Mail.ru
Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/abe-1802098304.html
Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена
Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена - РИА Новости, 13.07.2022
Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена
Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:25
2022-07-13T06:25
в мире
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
япония
синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801885993_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_23a97311afc4aefbfbd951a3425996b5.jpg
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране высокопоставленного политика не была выполнена.При этом он выразил намерение продолжить деятельность на этом посту, с тем чтобы "подобное не повторилось вновь".Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами - был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17.00 (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с ней. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20220712/abe-1801891022.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801885993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00eafa2d3995649d59065cc6abc51bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ
06:25 13.07.2022
 
Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена

Глава полиции Японии Накамура признал, что задача по охране Синдзо Абэ не была выполнена

© AP Photo / Eugene HoshikoЛюди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране высокопоставленного политика не была выполнена.
"Мы глубоко переживаем, что так как в экс-премьер-министра Синдзо Абэ стреляли и он погиб, полиция не исполнила своей задачи по охране и защите. Я как полицейский раскаиваюсь в этом. С учетом столь тяжелого итога мы понимаем, что проблема не только в действиях полиции на месте, но велика и моя ответственность как главы полицейского управления, которое должно руководить всей полицией в регионах", - сказал Накамура.
При этом он выразил намерение продолжить деятельность на этом посту, с тем чтобы "подобное не повторилось вновь".
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами - был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17.00 (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с ней. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:42
Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
В миреУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэЯпонияСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала