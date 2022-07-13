Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена
Глава полиции Японии Накамура признал, что задача по охране Синдзо Абэ не была выполнена
© AP Photo / Eugene HoshikoЛюди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране высокопоставленного политика не была выполнена.
"Мы глубоко переживаем, что так как в экс-премьер-министра Синдзо Абэ стреляли и он погиб, полиция не исполнила своей задачи по охране и защите. Я как полицейский раскаиваюсь в этом. С учетом столь тяжелого итога мы понимаем, что проблема не только в действиях полиции на месте, но велика и моя ответственность как главы полицейского управления, которое должно руководить всей полицией в регионах", - сказал Накамура.
При этом он выразил намерение продолжить деятельность на этом посту, с тем чтобы "подобное не повторилось вновь".
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами - был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17.00 (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с ней. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
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