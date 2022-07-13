https://ria.ru/20220713/abe-1802098304.html

Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена

Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена - РИА Новости, 13.07.2022

Глава полиции Японии признал, что задача по охране Абэ не была выполнена

Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:25

2022-07-13T06:25

2022-07-13T06:25

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

синдзо абэ

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ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ признал, что задача по охране высокопоставленного политика не была выполнена.При этом он выразил намерение продолжить деятельность на этом посту, с тем чтобы "подобное не повторилось вновь".Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами - был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17.00 (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с ней. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20220712/abe-1801891022.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ