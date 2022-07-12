https://ria.ru/20220712/vybory-1802069026.html

За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов

За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов - РИА Новости, 12.07.2022

За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов

Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:07

2022-07-12T20:07

2022-07-12T20:18

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.Официальная регистрация завершилась в 18.00 по местному времени (20.00 мск).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки.Среди кандидатов, которым удалось пробиться в первый тур голосования, экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Чтобы пройти во второй раунд, кандидат должен заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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в мире, великобритания, выборы, саджид джавид, лиз трасс, джереми хант, англия, уэльс