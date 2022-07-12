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За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов - РИА Новости, 12.07.2022
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За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов
За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов - РИА Новости, 12.07.2022
За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов
Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:07
2022-07-12T20:18
в мире
великобритания
выборы
саджид джавид
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.Официальная регистрация завершилась в 18.00 по местному времени (20.00 мск).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки.Среди кандидатов, которым удалось пробиться в первый тур голосования, экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Чтобы пройти во второй раунд, кандидат должен заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220712/raab-1801948000.html
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в мире, великобритания, выборы, саджид джавид, лиз трасс, джереми хант, англия, уэльс
20:07 12.07.2022 (обновлено: 20:18 12.07.2022)
 
За пост премьера Великобритании поборются восемь претендентов

Сунак, Трасс, Хант и еще пять претендентов поборются за пост премьера Великобритании

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.
Официальная регистрация завершилась в 18.00 по местному времени (20.00 мск).
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
15:00
Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки.
Среди кандидатов, которым удалось пробиться в первый тур голосования, экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Чтобы пройти во второй раунд, кандидат должен заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
10:55
Sky News: Джонсону могут вынести новый вотум недоверия
 
В миреВеликобританияВыборыСаджид ДжавидЛиз ТрассДжереми ХантАнглияУэльс
 
 
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