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СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия - РИА Новости, 12.07.2022
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СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия
СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия - РИА Новости, 12.07.2022
СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия
Правительство британского премьера Бориса Джонсона заблокирует попытку оппозиции провести голосование по вотуму недоверия консервативному кабмину Британии,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:59
2022-07-12T19:04
в мире
кир стармер
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство британского премьера Бориса Джонсона заблокирует попытку оппозиции провести голосование по вотуму недоверия консервативному кабмину Британии, сообщает газета Mirror.Оппозиционная Лейбористская партия планировала во вторник вынести на рассмотрение вопрос о голосовании по вотуму недоверия премьеру, а в среду уже провести само голосование.Однако, по данным газеты, офис Джонсона заявил лидеру лейбористов Киру Стармеру, что ему не дадут времени в палате общин на дебаты и проведение голосования."Правительство отказывается дать нам время на вотум недоверия в палате общин... Они говорят, что премьер уходит в любом случае, но они просто бояться проиграть", - приводит газета слова источника в Лейбористской партии.В то же время телеканал Sky News приводит слова представителя правительства, согласно которому, запрос не был одобрен, потому что лейбористы планировали голосование по вотуму недоверия не только правительству, но и Джонсону.Представитель кабмина отметил, что запрос оппозиции не будет одобрен до тех пор, пока они не внесут в него изменения и не откажутся от планов проведения голосования по вотуму недоверия премьеру.Он отметил, что, как только лейбористы изменят свой запрос должным образом, на следующий рабочий день этот вопрос может обсуждаться.Джонсон, ставший премьером в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.
https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html
https://ria.ru/20220712/raskhody-1801844422.html
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в мире, кир стармер, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
18:59 12.07.2022 (обновлено: 19:04 12.07.2022)
 
СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия

Mirror: правительство Джонсона блокирует попытку оппозиции голосовать по вотуму недоверия

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство британского премьера Бориса Джонсона заблокирует попытку оппозиции провести голосование по вотуму недоверия консервативному кабмину Британии, сообщает газета Mirror.
Оппозиционная Лейбористская партия планировала во вторник вынести на рассмотрение вопрос о голосовании по вотуму недоверия премьеру, а в среду уже провести само голосование.
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Однако, по данным газеты, офис Джонсона заявил лидеру лейбористов Киру Стармеру, что ему не дадут времени в палате общин на дебаты и проведение голосования.
"Правительство отказывается дать нам время на вотум недоверия в палате общин... Они говорят, что премьер уходит в любом случае, но они просто бояться проиграть", - приводит газета слова источника в Лейбористской партии.
В то же время телеканал Sky News приводит слова представителя правительства, согласно которому, запрос не был одобрен, потому что лейбористы планировали голосование по вотуму недоверия не только правительству, но и Джонсону.
Представитель кабмина отметил, что запрос оппозиции не будет одобрен до тех пор, пока они не внесут в него изменения и не откажутся от планов проведения голосования по вотуму недоверия премьеру.
"Мы предоставили лейбористам возможность вынести вопрос о вотуме недоверия правительству. Они (лейбористы) решили устроить политические игры, представив вопрос о вотуме недоверия и правительству, и премьеру. Поскольку премьер уже ушел в отставку, и сейчас идет процесс выбора лидера, нам не кажется разумным такое использование парламентского времени", - приводит телеканал слова представителя кабмина.
Он отметил, что, как только лейбористы изменят свой запрос должным образом, на следующий рабочий день этот вопрос может обсуждаться.
Джонсон, ставший премьером в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.
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