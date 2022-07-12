https://ria.ru/20220712/votum-1802059009.html

СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия

СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия - РИА Новости, 12.07.2022

СМИ: правительство Джонсона заблокирует голосование по вотуму недоверия

Правительство британского премьера Бориса Джонсона заблокирует попытку оппозиции провести голосование по вотуму недоверия консервативному кабмину Британии,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:59

2022-07-12T18:59

2022-07-12T19:04

в мире

кир стармер

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство британского премьера Бориса Джонсона заблокирует попытку оппозиции провести голосование по вотуму недоверия консервативному кабмину Британии, сообщает газета Mirror.Оппозиционная Лейбористская партия планировала во вторник вынести на рассмотрение вопрос о голосовании по вотуму недоверия премьеру, а в среду уже провести само голосование.Однако, по данным газеты, офис Джонсона заявил лидеру лейбористов Киру Стармеру, что ему не дадут времени в палате общин на дебаты и проведение голосования."Правительство отказывается дать нам время на вотум недоверия в палате общин... Они говорят, что премьер уходит в любом случае, но они просто бояться проиграть", - приводит газета слова источника в Лейбористской партии.В то же время телеканал Sky News приводит слова представителя правительства, согласно которому, запрос не был одобрен, потому что лейбористы планировали голосование по вотуму недоверия не только правительству, но и Джонсону.Представитель кабмина отметил, что запрос оппозиции не будет одобрен до тех пор, пока они не внесут в него изменения и не откажутся от планов проведения голосования по вотуму недоверия премьеру.Он отметил, что, как только лейбористы изменят свой запрос должным образом, на следующий рабочий день этот вопрос может обсуждаться.Джонсон, ставший премьером в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

https://ria.ru/20220712/raskhody-1801844422.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, кир стармер, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании