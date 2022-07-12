https://ria.ru/20220712/volodin-1802047982.html
Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме
Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме - РИА Новости, 12.07.2022
Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме
Замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что глава КПРФ Геннадий Зюганов находится на встрече лидеров фракций со спикером Госдумы РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:56
2022-07-12T17:56
2022-07-12T18:02
политика
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
геннадий зюганов
николай коломейцев
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что глава КПРФ Геннадий Зюганов находится на встрече лидеров фракций со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Зюганов на встрече, это 200%, но не знаю, о чем там говорят", - ответил Коломейцев на вопрос корреспондента агентства о том, находится ли Зюганов на встрече Володина с лидерами фракций.
https://ria.ru/20220712/zasedanie-1802022864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, николай коломейцев, россия
17:56 12.07.2022 (обновлено: 18:02 12.07.2022)
Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме
Спикер Госдумы Володин проводит встречу с главами фракций