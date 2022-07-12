https://ria.ru/20220712/volodin-1802047982.html

Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме

Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме - РИА Новости, 12.07.2022

Володин проводит встречу с главами фракций в Госдуме

Замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что глава КПРФ Геннадий Зюганов находится на встрече лидеров фракций со спикером Госдумы РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:56

2022-07-12T17:56

2022-07-12T18:02

политика

вячеслав володин

госдума рф

кпрф

геннадий зюганов

николай коломейцев

россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что глава КПРФ Геннадий Зюганов находится на встрече лидеров фракций со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Зюганов на встрече, это 200%, но не знаю, о чем там говорят", - ответил Коломейцев на вопрос корреспондента агентства о том, находится ли Зюганов на встрече Володина с лидерами фракций.

https://ria.ru/20220712/zasedanie-1802022864.html

россия

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Владимир Лаврентьев

политика, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, николай коломейцев, россия