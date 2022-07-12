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Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе - РИА Новости, 12.07.2022
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе
Затягивание украинского кризиса приведет к многолетней экономической катастрофе в Европе, поэтому конфликт следует решать за столом переговоров, пишет колумнист РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:12
2022-07-12T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
нато
россия
италия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Затягивание украинского кризиса приведет к многолетней экономической катастрофе в Европе, поэтому конфликт следует решать за столом переговоров, пишет колумнист Il Giornale Джан Микалессин."Из-за сокращения поставок российского газа расходы на конфликт на Украине лягут на плечи итальянских семей и компаний, а экономика будет годами находиться в рецессии", — считает автор.Он подчеркивает, что Украина не сможет нанести военное поражение России и поддержка Киева для Европы означает участие в заведомо проигранном противостоянии."Напрасное затягивание боевых действий лишь приведет к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу", — заявил он.По словам журналиста, Украина уже потеряла самые боеспособные соединения и отправляет на фронт новобранцев, из-за чего эффективность натовского оружия сводится на нет.Обозреватель также обратил внимание на экономические последствия противостояния для Европы: аналитики прогнозируют взлет цен на нефть до 380 долларов за баррель. В Италии также опасаются прекращения поставок российского газа, что приведет страну к двум годам рецессии. Помимо прочего, существует угроза миграционного кризиса.Кроме того, внутриполитические противоречия в США и европейских странах подрывают их решимость относительно важности украинского кризиса. Более того, на Западе чаще звучат призывы начать переговоры, чтобы не навредить самим себе."Если мы не договоримся сейчас, потом сделать это будет сложно", — подчеркнул Микалессин.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html
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в мире, европа, украина, нато, россия, италия
18:12 12.07.2022 (обновлено: 20:08 12.07.2022)
 
Il Giornale: затягивание украинского кризиса приведет Европу к катастрофе

Il Giornale: Европе нужно договариваться с Россией по Украине, чтобы избежать катастрофы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Затягивание украинского кризиса приведет к многолетней экономической катастрофе в Европе, поэтому конфликт следует решать за столом переговоров, пишет колумнист Il Giornale Джан Микалессин.
"Из-за сокращения поставок российского газа расходы на конфликт на Украине лягут на плечи итальянских семей и компаний, а экономика будет годами находиться в рецессии", — считает автор.
Он подчеркивает, что Украина не сможет нанести военное поражение России и поддержка Киева для Европы означает участие в заведомо проигранном противостоянии.
"Напрасное затягивание боевых действий лишь приведет к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу", — заявил он.
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По словам журналиста, Украина уже потеряла самые боеспособные соединения и отправляет на фронт новобранцев, из-за чего эффективность натовского оружия сводится на нет.
Обозреватель также обратил внимание на экономические последствия противостояния для Европы: аналитики прогнозируют взлет цен на нефть до 380 долларов за баррель. В Италии также опасаются прекращения поставок российского газа, что приведет страну к двум годам рецессии. Помимо прочего, существует угроза миграционного кризиса.
Кроме того, внутриполитические противоречия в США и европейских странах подрывают их решимость относительно важности украинского кризиса. Более того, на Западе чаще звучат призывы начать переговоры, чтобы не навредить самим себе.
"Если мы не договоримся сейчас, потом сделать это будет сложно", — подчеркнул Микалессин.
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На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2022
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