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Украина перешла в контрнаступление - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
Украина перешла в контрнаступление
Украина перешла в контрнаступление - РИА Новости, 12.07.2022
Украина перешла в контрнаступление
Киев перешел в контрнаступление — пока информационное, но шума уже наделал немало. Интервью министра обороны Украины Алексея Резникова вышли сразу в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:00
2022-07-12T07:59
специальная военная операция на украине
авторы
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
алексей резников
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Киев перешел в контрнаступление — пока информационное, но шума уже наделал немало. Интервью министра обороны Украины Алексея Резникова вышли сразу в американском The Wall Street Journal и британской The Times.В первой публикации Резников, признав тяжелые потери и истощение ресурсов ВСУ, сделал акцент на необходимости новых поставок вооружений с Запада. А вот во втором материале он сделал заявление, получившее широчайший резонанс. По словам министра, украинская армия формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа Владимира Зеленского по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Он уточнил, откуда взялась названная им цифра в миллион военнослужащих: численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, плюс Нацгвардия, полиция и пограничная служба, которые также могут быть привлечены к участию в военных действиях.Практически одновременно с интервью Резникова вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям южных, подконтрольных России территорий с призывом срочно покинуть их из-за планируемого ВСУ контрнаступления. Правда, она не стала уточнять сроки этого события, но создала впечатление, что это может случиться в самое ближайшее время.В России над украинскими элитами принято потешаться — и это во многом справедливо. Во многом, но не во всем. Чего у Киева не отнять, так это умелой работы в информационном поле. По-своему логично, что во главе Украины оказался успешный шоумен и комедиант, то есть человек, профессионально работающий с аудиторией, умеющий манипулировать ею.И есть еще один момент, в связи с которым очень часто недооцениваются киевские власти. Обычно их воспринимают как абсолютных марионеток Запада (в первую очередь Вашингтона и Лондона), полностью лишенных собственной воли и безропотно исполняющих поступающие оттуда указания.Это ошибка — и большая.На самом деле украинские элиты не полностью, но в значительной мере субъектны и всегда руководствуются в первую очередь личными интересами. При этом, будучи как государственные деятели откровенно недалекими и необразованными (что, собственно, и привело украинское государство к печальному итогу), они компенсируют это хитростью и крайним упорством в отстаивании своего. Именно поэтому Запад был вынужден с 2014 года выстроить на украинском направлении сложносочиненную систему управления новообретенным вассалом, поскольку тот умудрялся торпедировать любые инициативы сюзерена, если те противоречили его интересам. Главным образом это касалось распила бюджетов, разворовывания активов и ценных ресурсов.Так вот, главным текущим интересом украинских элит является продолжение войны. И совершенно неслучайно именно сейчас Киев сделал мощный информационный залп, причем разом по всем направлениям: и по западной аудитории, и по внутриукраинской, и по российской, и по людям, живущим на освобожденных территориях.Причина — в неуклонном ухудшении украинских дел.В западном истеблишменте начались разброд и шатание, причем они становятся все более явными и заметными даже невооруженным глазом. Если 24 февраля все политические силы там слились в антироссийском раже, то теперь русофобский энтузиазм убывает день ото дня.Западная Европа, бившая себя в грудь и клявшаяся, что вот-вот откажется от русских газа и нефти, ныне впадает в истерику от перспективы, что это и впрямь может случиться, — и пытается аккуратно откреститься от наиболее радикальных антироссийских шагов. Мнение же Восточной Европы, разумеется, никого не интересует.Британцы под руководством неистового Бориса были главной опорой Украины в Старом Свете. Но Джонсона "ушли", и ходят тревожные слухи, что англичане, которых накрывает социально-экономический шторм, могут теперь предпочесть в премьерском кресле не столь "ястребиную" фигуру, которая будет заниматься в первую очередь внутренними проблемами.За океаном свои трудности, которые грозят грандиозным провалом Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах. А ход украинской кампании никак не помогает в решении проблем и, наоборот, грозит к осени стать еще одной гирей, которая утопит сопартийцев Байдена.При этом весь западный медиамейнстрим уже хором заявляет, что Украина не просто терпит поражение на фронте, а в принципе не имеет шансов победить.Разумеется, на Западе есть силы — и очень влиятельные, которые по-прежнему делают ставку на продолжение боевых действий и военную победу Украины, но антироссийский консенсус Запада рассыпается на глазах. Причем не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать, что ситуация с каждой неделей будет в этом смысле ухудшаться. А значит, Киев будет получать все меньше и меньше поддержки — для него же это просто катастрофа.Именно поэтому заявление Резникова, что Украина собирает аж миллионный военный кулак, да еще оснащенный западными вооружениями, прозвучало именно сейчас. Оно должно сдержать процессы распада антироссийской коалиции и подтолкнуть засомневавшиеся правительства к новой волне помощи Киеву — как военной, так и финансовой.Неслучайно и акцентирование на том, что целью грядущего контрнаступления являются южные прибрежные территории, ключевые для украинской экономики. За месяцы СВО Запад успел прочувствовать, насколько тяжелым чемоданом без ручки является Украина, лишенная самых важных с экономической точки зрения регионов. Ведь чем был хорош послемайданный период — благодаря географическому положению и советскому наследству, Украина не просто сама себя содержала, но и была Клондайком для разграбления западным истеблишментом. Теперь же, чтобы Киев продолжал выполнять функцию орудия против России, ему приходится давать деньги. И то, что это формально в кредит, никого не утешает — понятно, что данные долги безвозвратные.Так что Запад, а вернее — начавшие колебаться западные элиты являются главной целью нынешней информационной атаки. Перед ними Украина подвесила морковку: вот у нас тут почти наготове миллионная армия, которая освободит Херсон и Мариуполь, только дайте нам еще денег и оружия.Однако, будучи главной, Запад — не единственная мишень Киева. Параллельно тот пытается убить еще несколько зайцев.Бравурные заявления о грядущем контрнаступлении работают на поддержку общественной мобилизации внутри Украины. Это становится все более актуально, поскольку информация о тяжелом положении на фронте и огромных потерях ВСУ просачиваются, несмотря на жесткую цензуру и работу украинской мозгопромывочной машины на полную мощность.Кроме того, это попытка деморализовать российское общество и — особенно — людей на освобожденных территориях, посеять в них тревогу и неуверенность. Там и так регулярно происходят теракты против должностных лиц, работающих в новых администрациях. Плюс активно запускаются слухи, что Россия оттуда уйдет, а Киев вернется и устроит резню всех, кто хоть как-то сотрудничал и соприкасался с россиянами.Так что выступления Резникова и Верещук в этом смысле являются грамотной информационной диверсией, которую не стоит недооценивать. Подобным действиям Киева надо давать мощный и квалифицированный отпор.Что же касается осуществимости планов Киева по реальному "отвоеванию" южных регионов, то тут стоит ему посоветовать не говорить "гоп".
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авторы, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, алексей резников, владимир зеленский, ирина верещук, европа, евросоюз, сша
08:00 12.07.2022
 

Украина перешла в контрнаступление

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Киев перешел в контрнаступление — пока информационное, но шума уже наделал немало. Интервью министра обороны Украины Алексея Резникова вышли сразу в американском The Wall Street Journal и британской The Times.
В первой публикации Резников, признав тяжелые потери и истощение ресурсов ВСУ, сделал акцент на необходимости новых поставок вооружений с Запада. А вот во втором материале он сделал заявление, получившее широчайший резонанс. По словам министра, украинская армия формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа Владимира Зеленского по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Он уточнил, откуда взялась названная им цифра в миллион военнослужащих: численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, плюс Нацгвардия, полиция и пограничная служба, которые также могут быть привлечены к участию в военных действиях.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:23Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье
Практически одновременно с интервью Резникова вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям южных, подконтрольных России территорий с призывом срочно покинуть их из-за планируемого ВСУ контрнаступления. Правда, она не стала уточнять сроки этого события, но создала впечатление, что это может случиться в самое ближайшее время.
В России над украинскими элитами принято потешаться — и это во многом справедливо. Во многом, но не во всем. Чего у Киева не отнять, так это умелой работы в информационном поле. По-своему логично, что во главе Украины оказался успешный шоумен и комедиант, то есть человек, профессионально работающий с аудиторией, умеющий манипулировать ею.
И есть еще один момент, в связи с которым очень часто недооцениваются киевские власти. Обычно их воспринимают как абсолютных марионеток Запада (в первую очередь Вашингтона и Лондона), полностью лишенных собственной воли и безропотно исполняющих поступающие оттуда указания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:43Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой
Это ошибка — и большая.
На самом деле украинские элиты не полностью, но в значительной мере субъектны и всегда руководствуются в первую очередь личными интересами. При этом, будучи как государственные деятели откровенно недалекими и необразованными (что, собственно, и привело украинское государство к печальному итогу), они компенсируют это хитростью и крайним упорством в отстаивании своего. Именно поэтому Запад был вынужден с 2014 года выстроить на украинском направлении сложносочиненную систему управления новообретенным вассалом, поскольку тот умудрялся торпедировать любые инициативы сюзерена, если те противоречили его интересам. Главным образом это касалось распила бюджетов, разворовывания активов и ценных ресурсов.
Так вот, главным текущим интересом украинских элит является продолжение войны. И совершенно неслучайно именно сейчас Киев сделал мощный информационный залп, причем разом по всем направлениям: и по западной аудитории, и по внутриукраинской, и по российской, и по людям, живущим на освобожденных территориях.
Причина — в неуклонном ухудшении украинских дел.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 17:24
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ
В западном истеблишменте начались разброд и шатание, причем они становятся все более явными и заметными даже невооруженным глазом. Если 24 февраля все политические силы там слились в антироссийском раже, то теперь русофобский энтузиазм убывает день ото дня.
Западная Европа, бившая себя в грудь и клявшаяся, что вот-вот откажется от русских газа и нефти, ныне впадает в истерику от перспективы, что это и впрямь может случиться, — и пытается аккуратно откреститься от наиболее радикальных антироссийских шагов. Мнение же Восточной Европы, разумеется, никого не интересует.
Британцы под руководством неистового Бориса были главной опорой Украины в Старом Свете. Но Джонсона "ушли", и ходят тревожные слухи, что англичане, которых накрывает социально-экономический шторм, могут теперь предпочесть в премьерском кресле не столь "ястребиную" фигуру, которая будет заниматься в первую очередь внутренними проблемами.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:28В мире
Минфин Украины: в ЕС нет единого мнения по оказанию помощи Киеву
За океаном свои трудности, которые грозят грандиозным провалом Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах. А ход украинской кампании никак не помогает в решении проблем и, наоборот, грозит к осени стать еще одной гирей, которая утопит сопартийцев Байдена.
При этом весь западный медиамейнстрим уже хором заявляет, что Украина не просто терпит поражение на фронте, а в принципе не имеет шансов победить.
Разумеется, на Западе есть силы — и очень влиятельные, которые по-прежнему делают ставку на продолжение боевых действий и военную победу Украины, но антироссийский консенсус Запада рассыпается на глазах. Причем не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать, что ситуация с каждой неделей будет в этом смысле ухудшаться. А значит, Киев будет получать все меньше и меньше поддержки — для него же это просто катастрофа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:20Специальная военная операция на Украине
Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины
Именно поэтому заявление Резникова, что Украина собирает аж миллионный военный кулак, да еще оснащенный западными вооружениями, прозвучало именно сейчас. Оно должно сдержать процессы распада антироссийской коалиции и подтолкнуть засомневавшиеся правительства к новой волне помощи Киеву — как военной, так и финансовой.
Неслучайно и акцентирование на том, что целью грядущего контрнаступления являются южные прибрежные территории, ключевые для украинской экономики. За месяцы СВО Запад успел прочувствовать, насколько тяжелым чемоданом без ручки является Украина, лишенная самых важных с экономической точки зрения регионов. Ведь чем был хорош послемайданный период — благодаря географическому положению и советскому наследству, Украина не просто сама себя содержала, но и была Клондайком для разграбления западным истеблишментом. Теперь же, чтобы Киев продолжал выполнять функцию орудия против России, ему приходится давать деньги. И то, что это формально в кредит, никого не утешает — понятно, что данные долги безвозвратные.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:46В мире
Поставляемое ВСУ западное оружие меняет ход конфликта, считают на Украине
Так что Запад, а вернее — начавшие колебаться западные элиты являются главной целью нынешней информационной атаки. Перед ними Украина подвесила морковку: вот у нас тут почти наготове миллионная армия, которая освободит Херсон и Мариуполь, только дайте нам еще денег и оружия.
Однако, будучи главной, Запад — не единственная мишень Киева. Параллельно тот пытается убить еще несколько зайцев.
Бравурные заявления о грядущем контрнаступлении работают на поддержку общественной мобилизации внутри Украины. Это становится все более актуально, поскольку информация о тяжелом положении на фронте и огромных потерях ВСУ просачиваются, несмотря на жесткую цензуру и работу украинской мозгопромывочной машины на полную мощность.
Памятник А. В. Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:07Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти призвали не верить уловкам Киева о контрнаступлении
Кроме того, это попытка деморализовать российское общество и — особенно — людей на освобожденных территориях, посеять в них тревогу и неуверенность. Там и так регулярно происходят теракты против должностных лиц, работающих в новых администрациях. Плюс активно запускаются слухи, что Россия оттуда уйдет, а Киев вернется и устроит резню всех, кто хоть как-то сотрудничал и соприкасался с россиянами.
Так что выступления Резникова и Верещук в этом смысле являются грамотной информационной диверсией, которую не стоит недооценивать. Подобным действиям Киева надо давать мощный и квалифицированный отпор.
Что же касается осуществимости планов Киева по реальному "отвоеванию" южных регионов, то тут стоит ему посоветовать не говорить "гоп".
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеАвторыУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРАлексей РезниковВладимир ЗеленскийИрина ВерещукЕвропаЕвросоюзСША
 
 
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