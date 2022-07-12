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"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda - РИА Новости, 12.07.2022
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"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda
"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda - РИА Новости, 12.07.2022
"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda
Небоскреб "Лахта Центр" показал видео, как в Санкт-Петербург пришел циклон Zelda. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:47
2022-07-12T23:51
общество
санкт-петербург
лахта центр
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Небоскреб "Лахта Центр" показал видео, как в Санкт-Петербург пришел циклон Zelda.Во второй половине дня погода в Петербурге ухудшилась – шел дождь, в некоторых районах была гроза.Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за дождя, грозы и ветра с 15 часов до 23 часов 12 июля. В понедельник главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что к Северной столице приближается циклон Zelda, который принесет ливни, грозы, усиление ветра и град."Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
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общество, санкт-петербург, лахта центр, газпром
22:47 12.07.2022 (обновлено: 23:51 12.07.2022)
 
"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda

"Лахта Центр" показал видео, как в Петербург пришел циклон Zelda

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦиклон "Зельда" пришел в Санкт-Петербург
Циклон Зельда пришел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Небоскреб "Лахта Центр" показал видео, как в Санкт-Петербург пришел циклон Zelda.
Во второй половине дня погода в Петербурге ухудшилась – шел дождь, в некоторых районах была гроза.
Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за дождя, грозы и ветра с 15 часов до 23 часов 12 июля. В понедельник главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что к Северной столице приближается циклон Zelda, который принесет ливни, грозы, усиление ветра и град.
"Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
 
ОбществоСанкт-ПетербургЛахта ЦентрГазпром
 
 
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