https://ria.ru/20220712/tsiklon-1802084876.html

"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda

"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda - РИА Новости, 12.07.2022

"Лахта Центр" показал, как в Петербург пришел циклон Zelda

Небоскреб "Лахта Центр" показал видео, как в Санкт-Петербург пришел циклон Zelda. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T22:47

2022-07-12T22:47

2022-07-12T23:51

общество

санкт-петербург

лахта центр

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Небоскреб "Лахта Центр" показал видео, как в Санкт-Петербург пришел циклон Zelda.Во второй половине дня погода в Петербурге ухудшилась – шел дождь, в некоторых районах была гроза.Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за дождя, грозы и ветра с 15 часов до 23 часов 12 июля. В понедельник главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что к Северной столице приближается циклон Zelda, который принесет ливни, грозы, усиление ветра и град."Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

санкт-петербург

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, санкт-петербург, лахта центр, газпром