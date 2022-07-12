15:32 12.07.2022 (обновлено: 16:59 12.07.2022)
Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии
Трасс получила достаточно голосов для участия в первом туре выборов премьера Британии
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду политика.
В сообщении отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
Пока о выдвижении на пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами.
Как сообщает телеканал Sky News, официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, нового премьер-министра завершится во вторник в 18 часов по местному времени (20:00 мск). Результаты станут известны 5 сентября.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав.