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Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии - РИА Новости, 12.07.2022
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Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии
Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии - РИА Новости, 12.07.2022
Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:32
2022-07-12T16:59
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду политика.В сообщении отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.Пока о выдвижении на пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами.Как сообщает телеканал Sky News, официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, нового премьер-министра завершится во вторник в 18 часов по местному времени (20:00 мск). Результаты станут известны 5 сентября.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав.
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в мире, лиз трасс, великобритания
15:32 12.07.2022 (обновлено: 16:59 12.07.2022)
 
Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии

Трасс получила достаточно голосов для участия в первом туре выборов премьера Британии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду политика.
В сообщении отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
Пока о выдвижении на пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами.
Как сообщает телеканал Sky News, официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, нового премьер-министра завершится во вторник в 18 часов по местному времени (20:00 мск). Результаты станут известны 5 сентября.
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На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав.
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