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В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам - РИА Новости, 12.07.2022
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В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам - РИА Новости, 12.07.2022
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам
США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:02
2022-07-12T16:04
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.Баскетболистку Грайнер судят в России за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже. США считают обоих своих сограждан "неправомерно удерживаемыми" лицами."Мы определенно заинтересованы в межправительственных контактах с Россией, чтобы попытаться добиться освобождения Бриттни Грайнер, Пола Уилана и, откровенно говоря, всех американцев, которые неправомерно удерживаются по всему миру", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.Кирби отказался комментировать сообщения местных СМИ о посреднической миссии бывшего дипломата, экс-министра Билла Ричардсона, который якобы собирается в Россию. Он повторил только, что Белый дом находится на регулярной связи с Ричардсоном.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша
16:02 12.07.2022 (обновлено: 16:04 12.07.2022)
 
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам

Член Совбеза США Кирби заявил о желании общаться с Москвой по судьбе Грайнер и Уилана

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Баскетболистку Грайнер судят в России за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже. США считают обоих своих сограждан "неправомерно удерживаемыми" лицами.
"Мы определенно заинтересованы в межправительственных контактах с Россией, чтобы попытаться добиться освобождения Бриттни Грайнер, Пола Уилана и, откровенно говоря, всех американцев, которые неправомерно удерживаются по всему миру", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
Кирби отказался комментировать сообщения местных СМИ о посреднической миссии бывшего дипломата, экс-министра Билла Ричардсона, который якобы собирается в Россию. Он повторил только, что Белый дом находится на регулярной связи с Ричардсоном.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 10:01
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
 
В миреБриттни ГрайнерПол УиланРоссияСША
 
 
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