https://ria.ru/20220712/ssha-1801979861.html

В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам

В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам - РИА Новости, 12.07.2022

В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам

США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:02

2022-07-12T16:02

2022-07-12T16:04

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.Баскетболистку Грайнер судят в России за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже. США считают обоих своих сограждан "неправомерно удерживаемыми" лицами."Мы определенно заинтересованы в межправительственных контактах с Россией, чтобы попытаться добиться освобождения Бриттни Грайнер, Пола Уилана и, откровенно говоря, всех американцев, которые неправомерно удерживаются по всему миру", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.Кирби отказался комментировать сообщения местных СМИ о посреднической миссии бывшего дипломата, экс-министра Билла Ричардсона, который якобы собирается в Россию. Он повторил только, что Белый дом находится на регулярной связи с Ричардсоном.

https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша