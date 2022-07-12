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В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам - РИА Новости, 12.07.2022
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам
США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:02
2022-07-12T16:02
2022-07-12T16:04
в мире
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. США заинтересованы в межправительственных контактах с РФ для освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.Баскетболистку Грайнер судят в России за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже. США считают обоих своих сограждан "неправомерно удерживаемыми" лицами."Мы определенно заинтересованы в межправительственных контактах с Россией, чтобы попытаться добиться освобождения Бриттни Грайнер, Пола Уилана и, откровенно говоря, всех американцев, которые неправомерно удерживаются по всему миру", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.Кирби отказался комментировать сообщения местных СМИ о посреднической миссии бывшего дипломата, экс-министра Билла Ричардсона, который якобы собирается в Россию. Он повторил только, что Белый дом находится на регулярной связи с Ричардсоном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша
16:02 12.07.2022 (обновлено: 16:04 12.07.2022)
В Белом доме заявили о желании контактировать с Москвой по своим гражданам
Член Совбеза США Кирби заявил о желании общаться с Москвой по судьбе Грайнер и Уилана