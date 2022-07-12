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В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html
В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины
В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины - РИА Новости, 12.07.2022
В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины
Для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан, подобных ракетному удару по Новой Каховке, специальную военную операцию (СВО) на Украине надо... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:27
2022-07-12T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан, подобных ракетному удару по Новой Каховке, специальную военную операцию (СВО) на Украине надо заканчивать на западных территориях этой страны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Украина продолжает планомерно убивать своих граждан. Причем удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
14:27 12.07.2022 (обновлено: 23:15 12.07.2022)
 
В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины

Сенатор Джабаров считает, что военную спецоперацию нужно завершить на западе Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан, подобных ракетному удару по Новой Каховке, специальную военную операцию (СВО) на Украине надо заканчивать на западных территориях этой страны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Украина продолжает планомерно убивать своих граждан. Причем удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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