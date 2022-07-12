https://ria.ru/20220712/sosedov-1802045407.html

Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой

Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой - РИА Новости, 12.07.2022

Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой

Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:35

2022-07-12T18:35

2022-07-12T18:35

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе.Эту историю, по словам критика на портале Teleprogramma.pro, рассказала домработница Примадонны Люся, а после ее подтвердил экс-супруг артистки Евгений Болдин. Сама Пугачева не любила рассказывать про этот случай.Сейчас Примадонна вместе с семьей находится в Латвии. По мнению некоторых ее друзей, она в скором времени может вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220629/presnyakov-1799063879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей соседов, шоу-бизнес