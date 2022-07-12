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Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой - РИА Новости, 12.07.2022
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Шоубиз
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Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой
Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой - РИА Новости, 12.07.2022
Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой
Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:35
2022-07-12T18:35
шоубиз
знаменитости
сергей соседов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе.Эту историю, по словам критика на портале Teleprogramma.pro, рассказала домработница Примадонны Люся, а после ее подтвердил экс-супруг артистки Евгений Болдин. Сама Пугачева не любила рассказывать про этот случай.Сейчас Примадонна вместе с семьей находится в Латвии. По мнению некоторых ее друзей, она в скором времени может вернуться в Россию.
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знаменитости, сергей соседов, шоу-бизнес
18:35 12.07.2022
 
Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой

Критик Сергей Соседов вспомнил о выходке безумного фаната Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе.

"Фанат через трубу спустился в квартиру на шестом этаже. Он был почитателем ее таланта. Украл пасхальные куличи. Женя Болдин не нашел бритвенный станок. Также пропал портативный маленький магнитофон "Сони". Пугачева купила его в зарубежной поездке", – поделился Соседов.

Эту историю, по словам критика на портале Teleprogramma.pro, рассказала домработница Примадонны Люся, а после ее подтвердил экс-супруг артистки Евгений Болдин. Сама Пугачева не любила рассказывать про этот случай.
Сейчас Примадонна вместе с семьей находится в Латвии. По мнению некоторых ее друзей, она в скором времени может вернуться в Россию.
Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:44Шоубиз
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