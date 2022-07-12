Соседов вспомнил о безумном фанате Пугачевой
Критик Сергей Соседов вспомнил о выходке безумного фаната Аллы Пугачевой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сергей Соседов вспомнил о безумном поклоннике Аллы Пугачевой, который как-то пробрался к ней в квартиру по трубе.
"Фанат через трубу спустился в квартиру на шестом этаже. Он был почитателем ее таланта. Украл пасхальные куличи. Женя Болдин не нашел бритвенный станок. Также пропал портативный маленький магнитофон "Сони". Пугачева купила его в зарубежной поездке", – поделился Соседов.
Эту историю, по словам критика на портале Teleprogramma.pro, рассказала домработница Примадонны Люся, а после ее подтвердил экс-супруг артистки Евгений Болдин. Сама Пугачева не любила рассказывать про этот случай.
Сейчас Примадонна вместе с семьей находится в Латвии. По мнению некоторых ее друзей, она в скором времени может вернуться в Россию.
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