https://ria.ru/20220712/risk-1801930576.html

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян

Риск заражения оспой обезьян в РФ есть, но если следовать правилам, то он будет минимизирован, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:10

2022-07-12T14:10

2022-07-12T14:26

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья пшеничная

европа

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Риск заражения оспой обезьян в РФ есть, но если следовать правилам, то он будет минимизирован, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."Риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован", - сказала Пшеничная в эфире "России 24".Она пояснила, что при контакте с заболевшим нужно соблюдать меры предосторожности. "Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции", - добавила Пшеничная.

https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html

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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная, европа