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Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян
Риск заражения оспой обезьян в РФ есть, но если следовать правилам, то он будет минимизирован, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:10
2022-07-12T14:26
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья пшеничная
европа
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Риск заражения оспой обезьян в РФ есть, но если следовать правилам, то он будет минимизирован, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."Риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован", - сказала Пшеничная в эфире "России 24".Она пояснила, что при контакте с заболевшим нужно соблюдать меры предосторожности. "Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции", - добавила Пшеничная.
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная, европа
14:10 12.07.2022 (обновлено: 14:26 12.07.2022)
 
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор: риск заражения оспой обезьян можно минимизировать, если соблюдать правила

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Риск заражения оспой обезьян в РФ есть, но если следовать правилам, то он будет минимизирован, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.
"Риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован", - сказала Пшеничная в эфире "России 24".
Она пояснила, что при контакте с заболевшим нужно соблюдать меры предосторожности. "Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции", - добавила Пшеничная.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургОспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья ПшеничнаяЕвропа
 
 
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