https://ria.ru/20220712/raskhody-1801844422.html

Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону

Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 12.07.2022

Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону

Объявивший о намерении участвовать в выборах главы Консервативной партии глава министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс в случае избрания... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:48

2022-07-12T02:48

2022-07-12T03:37

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объявивший о намерении участвовать в выборах главы Консервативной партии глава министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс в случае избрания премьер-министром страны хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.В конце июня Борис Джонсон до заявления о намерении уйти в отставку говорил, что Британия планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу десятилетия.О необходимости повысить оборонные расходы Великобритании до 3% ВВП заявил также и экс-глава британского МИД Джереми Хант, который тоже объявил о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата.Хант заявил, что, если он станет премьером Великобритании, он увеличит расходы на оборону страны к 2028 году, пишет газета Independent. Он также охарактеризовал планируемые ранее сокращения численности вооруженных сил страны "немыслимыми".К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих кандидатов начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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