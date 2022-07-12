https://ria.ru/20220712/raskhody-1801844422.html
Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону
Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 12.07.2022
Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону
Объявивший о намерении участвовать в выборах главы Консервативной партии глава министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс в случае избрания... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:48
2022-07-12T02:48
2022-07-12T03:37
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объявивший о намерении участвовать в выборах главы Консервативной партии глава министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс в случае избрания премьер-министром страны хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.В конце июня Борис Джонсон до заявления о намерении уйти в отставку говорил, что Британия планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу десятилетия.О необходимости повысить оборонные расходы Великобритании до 3% ВВП заявил также и экс-глава британского МИД Джереми Хант, который тоже объявил о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата.Хант заявил, что, если он станет премьером Великобритании, он увеличит расходы на оборону страны к 2028 году, пишет газета Independent. Он также охарактеризовал планируемые ранее сокращения численности вооруженных сил страны "немыслимыми".К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих кандидатов начнется и завершится 12 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801706849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
02:48 12.07.2022 (обновлено: 03:37 12.07.2022)
Шаппс при избрании премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону
Шаппс в случае избрания премьером Британии хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Объявивший о намерении участвовать в выборах главы Консервативной партии глава министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс в случае избрания премьер-министром страны хочет
увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
В конце июня Борис Джонсон
до заявления о намерении уйти в отставку говорил, что Британия планирует увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к концу десятилетия.
"Свобода не бесплатна. Есть цена. Поэтому в качестве премьер-министра я увеличу расходы на оборону до 3 процентов ВВП", - написал Шаппс в подготовленном им материале для газеты Times.
О необходимости повысить оборонные расходы Великобритании до 3% ВВП заявил также и экс-глава британского МИД Джереми Хант, который тоже объявил о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата.
Хант заявил, что, если он станет премьером Великобритании, он увеличит расходы на оборону страны к 2028 году, пишет газета Independent. Он также охарактеризовал планируемые ранее сокращения численности вооруженных сил страны "немыслимыми".
К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс
, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.
Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди после заседания комитета в понедельник объявил, что первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля. Официальная регистрация желающих кандидатов начнется и завершится 12 июля.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.