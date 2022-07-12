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Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера - РИА Новости, 12.07.2022
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Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера
Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера - РИА Новости, 12.07.2022
Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:00
2022-07-12T15:00
в мире
доминик рааб
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
риши сунак
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра."Я знаю, что Риши (Сунак) обладает всеми качествами, чтобы обеспечить лидерство, необходимое для того, чтобы провести страну через сложную экономическую ситуацию", - заявил Рааб, выступая во время начала предвыборной кампании Сунака.Трансляция велась на странице Сунака в Twitter.Ранее сообщалось, что вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигать свою кандидатуру на роль нового лидера Консервативной партии Британии.Сунак стал одним из первых министров, заявивших, что уходит с должности министра финансов на фоне скандала с назначением бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера на новую должность несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. После этого последовала череда отставок, и всего со своих постов ушло около 60 членов правительства.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, доминик рааб, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, риши сунак
15:00 12.07.2022
 
Вице-премьер Британии Рааб поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера

Вице-премьер Британии Доминик Рааб поддержал кандидатуру Риши Сунака на пост премьера

© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб поддержал экс-министра финансов Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра.
"Я знаю, что Риши (Сунак) обладает всеми качествами, чтобы обеспечить лидерство, необходимое для того, чтобы провести страну через сложную экономическую ситуацию", - заявил Рааб, выступая во время начала предвыборной кампании Сунака.
Трансляция велась на странице Сунака в Twitter.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигать свою кандидатуру на роль нового лидера Консервативной партии Британии.
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Сунак стал одним из первых министров, заявивших, что уходит с должности министра финансов на фоне скандала с назначением бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера на новую должность несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. После этого последовала череда отставок, и всего со своих постов ушло около 60 членов правительства.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
 
В миреДоминик РаабВеликобританияОтставка премьер-министра ВеликобританииРиши Сунак
 
 
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