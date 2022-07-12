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Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая - РИА Новости, 12.07.2022
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Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая
Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая - РИА Новости, 12.07.2022
Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая
Московский производитель здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок и уже заключил контракты на более чем 32 миллиона рублей, сообщается на... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:32
2022-07-12T08:32
экономика
владислав овчинский
китай
сингапур
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский производитель здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок и уже заключил контракты на более чем 32 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Москва активно поддерживает компании, которые экспортируют или планируют поставлять продукцию на международный рынок. Особенной популярностью столичные продукты пользуются в Китае: в прошлом году объемы поставок товаров агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3 процента. В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, условия еще двух обсуждаются", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.В планах выйти на рынки Сингапура, ОАЭ и ряда других зарубежных стран.Согласно данным сайта, компания "Полеззно" основана в 2018 году. Она выпускает четыре миллиона единиц продукции ежегодно. Кроме того, среди всего есть также смеси для приготовления супов, крупы, семена, кокосовые продукты, готовые завтраки и другие товары. Каждая партия поступающего сырья проходит тщательную проверку на соответствие саннормам, спецификациям и микробиологическим показателям в собственной лаборатории. В линейке всего 180 видов товаров."Сейчас продукция компании продается в России, Казахстане, Беларуси, Армении, Узбекистане и Азербайджане. В Китай производитель начал поставлять 10 видов товаров, в том числе гранолу "Орехи в шоколаде". По словам производителей, жители Китая любят российскую продукцию с шоколадом", - говорится в сообщении.Также из-за увеличения спроса на продукцию компания планирует многократно увеличить объем выпуска товаров и построить дополнительный производственно-складской комплекс.
https://ria.ru/20220711/korm-1801669156.html
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экономика, владислав овчинский, китай, сингапур, оаэ
08:32 12.07.2022
 
Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая

Московский производитель продуктов здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок

© Pixabay / Edward PyeПродавец на рынке в Китае
Продавец на рынке в Китае - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Pixabay / Edward Pye
Продавец на рынке в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский производитель здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок и уже заключил контракты на более чем 32 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Москва активно поддерживает компании, которые экспортируют или планируют поставлять продукцию на международный рынок. Особенной популярностью столичные продукты пользуются в Китае: в прошлом году объемы поставок товаров агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3 процента. В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, условия еще двух обсуждаются", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.
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В планах выйти на рынки Сингапура, ОАЭ и ряда других зарубежных стран.
Согласно данным сайта, компания "Полеззно" основана в 2018 году. Она выпускает четыре миллиона единиц продукции ежегодно. Кроме того, среди всего есть также смеси для приготовления супов, крупы, семена, кокосовые продукты, готовые завтраки и другие товары. Каждая партия поступающего сырья проходит тщательную проверку на соответствие саннормам, спецификациям и микробиологическим показателям в собственной лаборатории. В линейке всего 180 видов товаров.
"Сейчас продукция компании продается в России, Казахстане, Беларуси, Армении, Узбекистане и Азербайджане. В Китай производитель начал поставлять 10 видов товаров, в том числе гранолу "Орехи в шоколаде". По словам производителей, жители Китая любят российскую продукцию с шоколадом", - говорится в сообщении.
Также из-за увеличения спроса на продукцию компания планирует многократно увеличить объем выпуска товаров и построить дополнительный производственно-складской комплекс.
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