https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html

"По-немецки?!" Поляки обрушились на Мельника из-за слов о Волынской резне

"По-немецки?!" Поляки обрушились на Мельника из-за слов о Волынской резне - РИА Новости, 12.07.2022

"По-немецки?!" Поляки обрушились на Мельника из-за слов о Волынской резне

Польские пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника за пост, посвященный Волынской резне. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:38

2022-07-12T12:38

2022-07-12T15:38

в мире

степан бандера

владимир зеленский

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германия

украина

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Польские пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника за пост, посвященный Волынской резне.Дипломат обратился к полякам, назвав их "дорогими друзьями" и заявив, что Польша особенно пострадала "во время нацистской и советской тирании". Он также добавил, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами.Многие пользователи пришли в ярость из-за такого отстраненного комментария Мельника вместо долгожданных извинений, написанного к тому же не на польском языке, а на немецком."Жалкая и унизительная позиция в память о невинных польских жертвах Волынской резни. Какие извинения, такое будет и примирение", — считает Vito de Vito."Если вы хотите использовать иностранный язык, пожалуйста, используйте его правильно. Полякам пишите по-польски, немцам — по-немецки. Вообще, вы можете извиниться за украинские преступления на родном языке", — написал Żelazna Logika."Уважаемый, не могли бы вы объяснить, почему вы, украинец, обращаетесь к полякам по-немецки?" — недоумевает Hiu G. Rosemann."Жаль, что у нас правительство, которое тратит почти два миллиарда евро на людей, восхваляющих Бандеру. Несправедливо, что нам поднимают налоги, цены на энергоносители, а такие, как Мельник, фальсифицируют историю и оскорбляют тех, кто им столько дал. Украинцы нам не друзья и никогда ими не будут", — выразил мнение Robert Kowalski."В Польше мы говорим по-польски, когда вы пишете по-немецки, вы обращаетесь не к полякам. Сегодня день памяти жертв украинского геноцида поляков на Волыни, а не день памяти жертв Второй мировой войны", — отметил Wybraniec Losu."Ни одна бандеровская сволочь не будет мне другом. Ни один немецкий дипломат или политик не стал бы публично нести чепуху о положительной роли Гиммлера или какого-нибудь Ганса Франка. Для меня ты всего лишь несчастная бандеровская сволочь!" — подчеркнул Cycero_Spqr."Друзья? Скажите, наконец, прямо, что именно УПА* убила десятки тысяч поляков. И не на немецком нам пишите", — подытожили пользователи.Ранее в интервью журналисту из Германии, где закон запрещает прославлять нацизм, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".Вскоре СМИ сообщили, что дипломата могут освободить от должности посла в Берлине, а затем назначить замглавы внешнеполитического ведомства Украины. В конце прошлой недели Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника.Волынская резняВопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в десять-двадцать тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Станислав Ванд

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