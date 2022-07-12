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Узбекистан поблагодарил Россию за поддержку во время беспорядков

Узбекистан поблагодарил Россию за поддержку во время беспорядков - РИА Новости, 12.07.2022

Узбекистан поблагодарил Россию за поддержку во время беспорядков

И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов поблагодарил Россию за поддержку республики во время беспорядков в Каракалпакстане. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:25

2022-07-12T00:25

2022-07-12T00:25

в мире

каракалпакстан

узбекистан

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов поблагодарил Россию за поддержку республики во время беспорядков в Каракалпакстане.Он отметил, что беспорядки начались во время обсуждения поправок в конституцию, хотя обсуждения для того и были нужны, чтобы взвешенно обсудить все спорные моменты."К сожалению, этот процесс (обсуждения) прошел в Каракалпакстане с нарушениями установленной законом о референдуме форме. Потому как не насилием, а должно было это все осуществляться путем обсуждения всех мнений, всех предложений граждан - все учитывалось", - заверил Норов."Под предлогом протестов против выносимых на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан. Конечно, не без вмешательства со стороны", - отметил он.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/uzbekistan-1800784889.html

каракалпакстан

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, каракалпакстан, узбекистан, россия