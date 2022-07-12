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Пельш объяснил замену Маслякова на КВН - РИА Новости, 12.07.2022
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Шоубиз
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Пельш объяснил замену Маслякова на КВН
Пельш объяснил замену Маслякова на КВН - РИА Новости, 12.07.2022
Пельш объяснил замену Маслякова на КВН
Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на "Встрече выпускников КВН – 2022" в Екатеринбурге. Ранее он уже замещал ведущего в 1/8 финала Высшей РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:11
2022-07-12T10:11
шоубиз
знаменитости
валдис пельш
квн
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на "Встрече выпускников КВН – 2022" в Екатеринбурге. Ранее он уже замещал ведущего в 1/8 финала Высшей лиги – тогда пять игр были разделены между несколькими звездами, среди которых были Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.Пельш предположил, что его работа понравилась, поэтому его пригласили еще раз.В комментарии Teleprogramma.proон добавил, что не может ответить на слухи о плохом состоянии здоровья Маслякова.Ранее стало известно, что Масляков переболел коронавирусом.
https://ria.ru/20220711/svetlakov-1801730987.html
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знаменитости, валдис пельш, квн, шоу-бизнес
10:11 12.07.2022
 
Пельш объяснил замену Маслякова на КВН

Валдис Пельш объяснил, почему заменил Александра Маслякова на КВН в Екатеринбурге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на "Встрече выпускников КВН – 2022" в Екатеринбурге. Ранее он уже замещал ведущего в 1/8 финала Высшей лиги – тогда пять игр были разделены между несколькими звездами, среди которых были Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.
Пельш предположил, что его работа понравилась, поэтому его пригласили еще раз.

"Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги – значит я не так плохо провел ее", – отметил Валдис.

В комментарии Teleprogramma.proон добавил, что не может ответить на слухи о плохом состоянии здоровья Маслякова.

"О наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых я очень уважаю, не уполномочен говорить. Когда мне позвонили и попросили провести, то я лишних вопросов не задавал", – заключил Пельш.

Ранее стало известно, что Масляков переболел коронавирусом.
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