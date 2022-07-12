https://ria.ru/20220712/pelsh-1801865564.html

Пельш объяснил замену Маслякова на КВН

Пельш объяснил замену Маслякова на КВН - РИА Новости, 12.07.2022

Пельш объяснил замену Маслякова на КВН

Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на "Встрече выпускников КВН – 2022" в Екатеринбурге. Ранее он уже замещал ведущего в 1/8 финала Высшей РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:11

2022-07-12T10:11

2022-07-12T10:11

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Валдис Пельш прокомментировал замену Александра Маслякова на "Встрече выпускников КВН – 2022" в Екатеринбурге. Ранее он уже замещал ведущего в 1/8 финала Высшей лиги – тогда пять игр были разделены между несколькими звездами, среди которых были Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.Пельш предположил, что его работа понравилась, поэтому его пригласили еще раз.В комментарии Teleprogramma.proон добавил, что не может ответить на слухи о плохом состоянии здоровья Маслякова.Ранее стало известно, что Масляков переболел коронавирусом.

https://ria.ru/20220711/svetlakov-1801730987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валдис пельш, квн, шоу-бизнес