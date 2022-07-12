https://ria.ru/20220712/parfyum-1801869563.html

Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие

Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие - РИА Новости, 12.07.2022

Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие

Продажи российских духов в РФ выросли за первое полугодие более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,4 миллиона... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:22

2022-07-12T10:22

2022-07-12T10:22

экономика

россия

москва

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782095356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2bbe2cc2f2f4513e47d05bf28bdd115.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Продажи российских духов в РФ выросли за первое полугодие более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,4 миллиона единиц, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Отмечается, что всего за отчетный период в рознице и онлайн было продано 39,6 миллиона единиц парфюма, что на 75% больше, чем годом ранее. При этом поступления на российский рынок (отечественное производство и импорт) сократились на 19,2% - до 55,4 миллиона единиц продукции. В то же время доля поступления товаров российского производства выросла в годовом выражении на 55,2% и составила 62,4%.Кроме того, по словам аналитиков, риск возникновения дефицита парфюмерной продукции в России отсутствует. "Многие импортеры эффективно адаптировали логистические цепочки под актуальные экономические реалии, а отечественные парфюмеры продолжают развивать производство. Кроме этого, предложение парфюмерного рынка в первом полугодии более чем на 30% перекрывает спрос", - отметил руководитель товарной группы "Духи" ЦРПТ Кирилл Волков."Всего за период с января по июнь 2022 года россияне потратили на парфюмерную продукцию отечественного производства более 6,4 миллиарда рублей. Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы (продано 497 единиц на 1000 человек населения), Московской (280/1000), Новгородской (260/1000), Мурманской (188/1000), Пензенской (177/1000) областей. Также в топ-10 регионов по продажам вошли Омская (156/1000) и Смоленская (127/1000) области, Краснодарский край (126/1000), Санкт-Петербург (116/1000) и Республика Татарстан (105/1000)", - добавляется в сообщении.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220422/vrubel-1784760502.html

россия

москва

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, краснодарский край