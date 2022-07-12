https://ria.ru/20220712/parfyum-1801869563.html
Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие
Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие - РИА Новости, 12.07.2022
Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие
Продажи российских духов в РФ выросли за первое полугодие более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,4 миллиона... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:22
2022-07-12T10:22
2022-07-12T10:22
экономика
россия
москва
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782095356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2bbe2cc2f2f4513e47d05bf28bdd115.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Продажи российских духов в РФ выросли за первое полугодие более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,4 миллиона единиц, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Отмечается, что всего за отчетный период в рознице и онлайн было продано 39,6 миллиона единиц парфюма, что на 75% больше, чем годом ранее. При этом поступления на российский рынок (отечественное производство и импорт) сократились на 19,2% - до 55,4 миллиона единиц продукции. В то же время доля поступления товаров российского производства выросла в годовом выражении на 55,2% и составила 62,4%.Кроме того, по словам аналитиков, риск возникновения дефицита парфюмерной продукции в России отсутствует. "Многие импортеры эффективно адаптировали логистические цепочки под актуальные экономические реалии, а отечественные парфюмеры продолжают развивать производство. Кроме этого, предложение парфюмерного рынка в первом полугодии более чем на 30% перекрывает спрос", - отметил руководитель товарной группы "Духи" ЦРПТ Кирилл Волков."Всего за период с января по июнь 2022 года россияне потратили на парфюмерную продукцию отечественного производства более 6,4 миллиарда рублей. Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы (продано 497 единиц на 1000 человек населения), Московской (280/1000), Новгородской (260/1000), Мурманской (188/1000), Пензенской (177/1000) областей. Также в топ-10 регионов по продажам вошли Омская (156/1000) и Смоленская (127/1000) области, Краснодарский край (126/1000), Санкт-Петербург (116/1000) и Республика Татарстан (105/1000)", - добавляется в сообщении.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220422/vrubel-1784760502.html
россия
москва
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782095356_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_022f147a1ac3636b5c59162999b1e3c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, краснодарский край
Продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие
ЦРПТ: продажи российского парфюма в России выросли вдвое за первое полугодие
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Продажи российских духов в РФ выросли за первое полугодие более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,4 миллиона единиц, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Доля этой продукции (отечественных духов - прим.) составила почти половину всего объема продаж парфюмерии в России
в первом полугодии 2022 года. Продажи духов российского производства выросли на 104% в первом полугодии 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года. За первое полугодие 2022 года в натуральном выражении они составили 18,4 миллиона единиц, а за январь-июнь 2021 года - 9 миллионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за отчетный период в рознице и онлайн было продано 39,6 миллиона единиц парфюма, что на 75% больше, чем годом ранее. При этом поступления на российский рынок (отечественное производство и импорт) сократились на 19,2% - до 55,4 миллиона единиц продукции. В то же время доля поступления товаров российского производства выросла в годовом выражении на 55,2% и составила 62,4%.
Кроме того, по словам аналитиков, риск возникновения дефицита парфюмерной продукции в России отсутствует. "Многие импортеры эффективно адаптировали логистические цепочки под актуальные экономические реалии, а отечественные парфюмеры продолжают развивать производство. Кроме этого, предложение парфюмерного рынка в первом полугодии более чем на 30% перекрывает спрос", - отметил руководитель товарной группы "Духи" ЦРПТ Кирилл Волков.
"Всего за период с января по июнь 2022 года россияне потратили на парфюмерную продукцию отечественного производства более 6,4 миллиарда рублей. Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы
(продано 497 единиц на 1000 человек населения), Московской (280/1000), Новгородской (260/1000), Мурманской (188/1000), Пензенской (177/1000) областей. Также в топ-10 регионов по продажам вошли Омская (156/1000) и Смоленская (127/1000) области, Краснодарский край
(126/1000), Санкт-Петербург
(116/1000) и Республика Татарстан
(105/1000)", - добавляется в сообщении.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.