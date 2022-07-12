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Пагода Мьянмы откроется в культурно-образовательном центре "Этномир" - РИА Новости, 12.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220712/pagoda-1801861846.html
Пагода Мьянмы откроется в культурно-образовательном центре "Этномир"
Пагода Мьянмы откроется в культурно-образовательном центре "Этномир" - РИА Новости, 12.07.2022
Пагода Мьянмы откроется в культурно-образовательном центре "Этномир"
Буддийская пагода Швезигон - культурный центр Мьянмы - откроется во вторник в парке-музее "Этномир" в Калужской области в присутствии светского главы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:28
2022-07-12T09:28
религия
мин аун хлайн
константин косачев
мьянма
шри-ланка
россия
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЭТНОМИР – ПЕРОВО, Калужская область, 12 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Буддийская пагода Швезигон - культурный центр Мьянмы - откроется во вторник в парке-музее "Этномир" в Калужской области в присутствии светского главы государства, духовных лидеров Мьянмы, Шри-Ланки, а также других высокопоставленных лиц."Когда Мьянма решила построить в России пагоду Швезигон, мы дали землю в аренду под ее возведение. Такова концепция культурно-образовательного центра "Этномир": территория поделена по странам – и сейчас это уже 45 павильонов государств Европы, Азии, Африки, Америк. Каждая страна имеет возможность построить свой так называемый "этнодвор", культурный центр. У нас уже есть этнодворы Южной Азии, Непала, Шри-Ланки, Индии, строится Китайский", - рассказал РИА Новости основатель "Этномира" Руслан Байрамов.Мьянманская пагода, по его словам, – "это, прежде всего, уникальная культурная достопримечательность". А открытие ее пройдет в соответствии с буддийскими ритуалами - состоится церемония водружения на вершину пагоды "священного алмазного бутона и орнаментальной лопасти". Духовно-культурный центр Мьянмы сможет вмещать несколько десятков человек одновременно. Богослужения и наибольшее число посетителей ожидаются в дни крупных буддийских праздников.В торжественной церемонии открытия пагоды примут участие глава Мьянмы, Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, премьер-министр, старший генерал Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. Среди зарубежных гостей также духовный лидер Шри-Ланки, буддийский монах и зампредседателя Общества дружбы Шри-Ланка – Россия Паллеканде Ратанасара Тхеро.С российской стороны ожидаются вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Кроме того, в числе участников и гостей церемонии – представители посольств, Общества дружбы и сотрудничества стран Юго-Восточной и Южной Азии в России, монахи из Мьянманского культурного центра России, бизнесмены и студенты.Этнографический парк-музей "Этномир" близ деревни Петрово Боровского района Калужской области создан бизнесменом Русланом Байрамовым в 2007 году в рамках благотворительного фонда "Диалог культур — единый мир", действующего под эгидой ЮНЕСКО. В парке представлены различные аспекты культур и традиций народов мира, от архитектуры до предметов быта и национальной кухни.
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мин аун хлайн, константин косачев, мьянма, шри-ланка, россия, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), юнеско, религия
09:28 12.07.2022
 

Пагода Мьянмы откроется в культурно-образовательном центре "Этномир"

CC BY 2.0 / Nick Hewson / IMG_2331Пагода на столбе
Пагода на столбе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY 2.0 / Nick Hewson / IMG_2331
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ЭТНОМИР – ПЕРОВО, Калужская область, 12 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Буддийская пагода Швезигон - культурный центр Мьянмы - откроется во вторник в парке-музее "Этномир" в Калужской области в присутствии светского главы государства, духовных лидеров Мьянмы, Шри-Ланки, а также других высокопоставленных лиц.
"Когда Мьянма решила построить в России пагоду Швезигон, мы дали землю в аренду под ее возведение. Такова концепция культурно-образовательного центра "Этномир": территория поделена по странам – и сейчас это уже 45 павильонов государств Европы, Азии, Африки, Америк. Каждая страна имеет возможность построить свой так называемый "этнодвор", культурный центр. У нас уже есть этнодворы Южной Азии, Непала, Шри-Ланки, Индии, строится Китайский", - рассказал РИА Новости основатель "Этномира" Руслан Байрамов.
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Мьянманская пагода, по его словам, – "это, прежде всего, уникальная культурная достопримечательность". А открытие ее пройдет в соответствии с буддийскими ритуалами - состоится церемония водружения на вершину пагоды "священного алмазного бутона и орнаментальной лопасти". Духовно-культурный центр Мьянмы сможет вмещать несколько десятков человек одновременно. Богослужения и наибольшее число посетителей ожидаются в дни крупных буддийских праздников.
В торжественной церемонии открытия пагоды примут участие глава Мьянмы, Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, премьер-министр, старший генерал Мин Аун Хлайн и духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. Среди зарубежных гостей также духовный лидер Шри-Ланки, буддийский монах и зампредседателя Общества дружбы Шри-Ланка – Россия Паллеканде Ратанасара Тхеро.
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С российской стороны ожидаются вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Кроме того, в числе участников и гостей церемонии – представители посольств, Общества дружбы и сотрудничества стран Юго-Восточной и Южной Азии в России, монахи из Мьянманского культурного центра России, бизнесмены и студенты.
Этнографический парк-музей "Этномир" близ деревни Петрово Боровского района Калужской области создан бизнесменом Русланом Байрамовым в 2007 году в рамках благотворительного фонда "Диалог культур — единый мир", действующего под эгидой ЮНЕСКО. В парке представлены различные аспекты культур и традиций народов мира, от архитектуры до предметов быта и национальной кухни.
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РелигияМин Аун ХлайнКонстантин КосачевМьянмаШри-ЛанкаРоссияСовет Федерации РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЮНЕСКОРелигия
 
 
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