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Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян
Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян
Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:42
2022-07-12T19:50
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация
вакцины
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.В Минпромторге заверили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы."В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - отметили в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. "Согласно методрекомендациям Минздрава России вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы", - уточнили в пресс-службе.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, вакцины, оспа обезьян
19:42 12.07.2022 (обновлено: 19:50 12.07.2022)
 
Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян

Минпромторг и Роспотребнадзор планируют масштабирование выпуска вакцин против оспы обезьян

© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDCЗрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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В Минпромторге заверили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.
"В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - отметили в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. "Согласно методрекомендациям Минздрава России вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы", - уточнили в пресс-службе.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВакцинацияВакциныОспа обезьян
 
 
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