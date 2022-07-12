https://ria.ru/20220712/ospa-1802065493.html

Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян

Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян

Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:42

2022-07-12T19:42

2022-07-12T19:50

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

вакцины

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.В Минпромторге заверили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы."В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - отметили в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. "Согласно методрекомендациям Минздрава России вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220712/ospa-1802042021.html

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Владимир Лаврентьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, вакцины, оспа обезьян