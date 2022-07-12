19:42 12.07.2022 (обновлено: 19:50 12.07.2022)
Минпромторг планирует масштабировать выпуск вакцин против оспы обезьян
Минпромторг и Роспотребнадзор планируют масштабирование выпуска вакцин против оспы обезьян
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDCЗрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.
В Минпромторге заверили, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.
"В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - отметили в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. "Согласно методрекомендациям Минздрава России вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы", - уточнили в пресс-службе.