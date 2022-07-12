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В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян
В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян
Выявленный в России первый случай оспы обезьян был завезен из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:41
2022-07-12T13:47
оспа обезьян
туризм
здоровье - общество
россия
португалия
новости - туризм
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выявленный в России первый случай оспы обезьян был завезен из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."Да, случай был завезен из европейских стран, это Португалия. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге", - сказала Пшеничная в эфире канала "России 24".
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оспа обезьян, здоровье - общество, россия, португалия, новости - туризм
13:41 12.07.2022 (обновлено: 13:47 12.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: оспу обезьян завезли в Россию из Португалии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выявленный в России первый случай оспы обезьян был завезен из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.
"Да, случай был завезен из европейских стран, это Португалия. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге", - сказала Пшеничная в эфире канала "России 24".
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