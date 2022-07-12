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В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян

В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завезли оспу обезьян

Выявленный в России первый случай оспы обезьян был завезен из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:41

2022-07-12T13:41

2022-07-12T13:47

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выявленный в России первый случай оспы обезьян был завезен из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Как ранее отмечалось, больной, вернувшийся из поездки по Европе, изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."Да, случай был завезен из европейских стран, это Португалия. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге", - сказала Пшеничная в эфире канала "России 24".

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португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, здоровье - общество, россия, португалия, новости - туризм