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Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Специалисты выявили всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге, они под постоянным наблюдением врачей, сообщает городское управление... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:47
2022-07-12T12:47
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Специалисты выявили всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге, они под постоянным наблюдением врачей, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один. Специалистами Роспотребнадзора определены все контактные лица, они находятся под постоянным наблюдением врачей. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. В регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
12:47 12.07.2022
 
Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Петербурге

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Специалисты выявили всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге, они под постоянным наблюдением врачей, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.
"По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один. Специалистами Роспотребнадзора определены все контактные лица, они находятся под постоянным наблюдением врачей. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. В регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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