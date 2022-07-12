https://ria.ru/20220712/ospa-1801909109.html

Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

Роспотребнадзор выявил всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Специалисты выявили всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге, они под постоянным наблюдением врачей, сообщает городское управление... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:47

2022-07-12T12:47

2022-07-12T12:47

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Специалисты выявили всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян в Санкт-Петербурге, они под постоянным наблюдением врачей, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент."По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один. Специалистами Роспотребнадзора определены все контактные лица, они находятся под постоянным наблюдением врачей. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. В регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.

https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян