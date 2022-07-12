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В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
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В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:45
2022-07-12T12:45
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.Управление подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в управлении ведомства.Там заявили, что в регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.
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санкт-петербург
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здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
12:45 12.07.2022
 
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян

Роспотребнадзор: в Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Управление подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.
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Минздрав рассказал о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
"Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в управлении ведомства.
Там заявили, что в регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.
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Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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