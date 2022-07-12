https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:45
2022-07-12T12:45
2022-07-12T12:45
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_31c44cedff29fde12c2c7719094b6aee.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.Управление подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в управлении ведомства.Там заявили, что в регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.
https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_f1cecef7d16fff1cd7d9c348b55e1171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
Роспотребнадзор: в Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян