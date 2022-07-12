https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html

В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян

В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 12.07.2022

В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян

Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:45

2022-07-12T12:45

2022-07-12T12:45

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дезинфекция организована в Санкт-Петербурге в местах, которые посещал первый в РФ пациент с оспой обезьян, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.Управление подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в управлении ведомства.Там заявили, что в регионе имеется достаточное количество реагентов для выявления возможных случаев инфицирования оспой обезьян.

https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян