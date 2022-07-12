https://ria.ru/20220712/opera-1801902678.html
Фестиваль "Опера – всем" в Петербурге переносится из-за непогоды
Фестиваль "Опера – всем" в Петербурге переносится из-за непогоды - РИА Новости, 12.07.2022
Фестиваль "Опера – всем" в Петербурге переносится из-за непогоды
Санкт-Петербургский XI международный фестиваль "Опера – всем", который проходит на открытых площадках, перенесли на 13 июля из-за непогоды, сообщил председатель РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:27
2022-07-12T12:27
2022-07-12T12:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский XI международный фестиваль "Опера – всем", который проходит на открытых площадках, перенесли на 13 июля из-за непогоды, сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Открытие планировалось 12 июля.В рамках фестиваля под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Петербурга и пригородов прозвучат четыре шедевра мировой классики.Фестиваль откроется на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Главные партии исполнят Александр Безруков (Михайловский театр) и солисты театра "Мюзик-Холл": Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Павел Шнипов, Анастасия Самарина, Мария Бояркина и другие.Впервые один из спектаклей фестиваля будет показан в Кронштадте. На Якорной площади в честь 350-летия со дня рождения Петра I прозвучит опера Альберта Лорцинга "Царь и плотник".16 июля на фоне исторического здания театра "Мюзик-Холл" представят оперу "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно. 24 июля программу фестиваля завершит опера Джоаккино Россини "Золушка". Показ оперного спектакля состоится на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе. Вход на фестиваль "Опера – всем" свободный.Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что ночью в Петербурге ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во вторник во второй половине дня также ожидаются дожди, гроза и град.
https://ria.ru/20220711/opera-1801793101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, санкт-петербург, кронштадт, царское село, михайловский театр, петр i, опера
Фестиваль "Опера – всем" в Петербурге переносится из-за непогоды
Фестиваль "Опера – всем" в Петербурге переносится на 13 июля из-за непогоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский XI международный фестиваль "Опера – всем", который проходит на открытых площадках, перенесли на 13 июля из-за непогоды, сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Открытие планировалось 12 июля.
"Из-за непогоды и штормового предупреждения фестиваль "Опера - всем" откроется на день позже — 13 июля! Совместно с организаторами делаем все возможное для безопасности и комфорта всех участников", — написал Болтин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В рамках фестиваля под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Петербурга и пригородов прозвучат четыре шедевра мировой классики.
Фестиваль откроется на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Главные партии исполнят Александр Безруков (Михайловский театр) и солисты театра "Мюзик-Холл": Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Павел Шнипов, Анастасия Самарина, Мария Бояркина и другие.
Впервые один из спектаклей фестиваля будет показан в Кронштадте. На Якорной площади в честь 350-летия со дня рождения Петра I прозвучит опера Альберта Лорцинга "Царь и плотник".
16 июля на фоне исторического здания театра "Мюзик-Холл" представят оперу "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно. 24 июля программу фестиваля завершит опера Джоаккино Россини "Золушка". Показ оперного спектакля состоится на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе. Вход на фестиваль "Опера – всем" свободный.
Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что ночью в Петербурге ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во вторник во второй половине дня также ожидаются дожди, гроза и град.