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Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ogranicheniya-1801928758.html
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде - РИА Новости, 12.07.2022
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:04
2022-07-12T14:21
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
безопасность
россия
андрей климов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения."Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил он в видеоинтервью "Парламентской газете".
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совет федерации рф, безопасность, россия, андрей климов, ситуация в днр и лнр
14:04 12.07.2022 (обновлено: 14:21 12.07.2022)
 
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде

Сенатор Климов заявил, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов
Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения.
"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил он в видеоинтервью "Парламентской газете".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФБезопасностьРоссияАндрей КлимовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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