https://ria.ru/20220712/ogranicheniya-1801928758.html

Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде

Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде - РИА Новости, 12.07.2022

Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде

Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:04

2022-07-12T14:04

2022-07-12T14:21

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

безопасность

россия

андрей климов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения."Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил он в видеоинтервью "Парламентской газете".

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, россия, андрей климов, ситуация в днр и лнр