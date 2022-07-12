https://ria.ru/20220712/ogranicheniya-1801928758.html
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде - РИА Новости, 12.07.2022
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:04
2022-07-12T14:04
2022-07-12T14:21
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
безопасность
россия
андрей климов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения."Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил он в видеоинтервью "Парламентской газете".
https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, россия, андрей климов, ситуация в днр и лнр
14:04 12.07.2022 (обновлено: 14:21 12.07.2022)
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
Сенатор Климов заявил, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ограничений прав и свобод граждан РФ в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводиться не будет, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения.
"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил он в видеоинтервью "Парламентской газете".