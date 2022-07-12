https://ria.ru/20220712/obstrel-1802042863.html

Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке

Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке

Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:35

2022-07-12T17:35

2022-07-12T17:41

специальная военная операция на украине

макеевка

министерство здравоохранения днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет."Зафиксировано попадание на территорию Республиканского специализированного дома ребенка города Макеевки... Повреждения здания, гаражей и автомобилей уточняются. Пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

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макеевка, министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр