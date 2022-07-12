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Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802042863.html
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке
Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:35
2022-07-12T17:41
специальная военная операция на украине
макеевка
министерство здравоохранения днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет."Зафиксировано попадание на территорию Республиканского специализированного дома ребенка города Макеевки... Повреждения здания, гаражей и автомобилей уточняются. Пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
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макеевка, министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр
17:35 12.07.2022 (обновлено: 17:41 12.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке

Минздрав ДНР сообщил о попадании снаряда ВСУ в дом ребенка в Макеевке, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда на месте обстрела в ДНР
Осколки снаряда на месте обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда на месте обстрела в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет.
"Зафиксировано попадание на территорию Республиканского специализированного дома ребенка города Макеевки... Повреждения здания, гаражей и автомобилей уточняются. Пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаМинистерство здравоохранения ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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