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Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке
Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:35
2022-07-12T17:35
2022-07-12T17:41
специальная военная операция на украине
макеевка
министерство здравоохранения днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил, что зафиксировано попадание украинского снаряда на территорию республиканского специализированного дома ребенка в Макеевке, пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет."Зафиксировано попадание на территорию Республиканского специализированного дома ребенка города Макеевки... Повреждения здания, гаражей и автомобилей уточняются. Пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр
17:35 12.07.2022 (обновлено: 17:41 12.07.2022)
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке
Минздрав ДНР сообщил о попадании снаряда ВСУ в дом ребенка в Макеевке, пострадавших нет