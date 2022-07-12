https://ria.ru/20220712/nato-1802072341.html

Экс-глава Уругвая заявил, что НАТО зря хочет истощить Россию

Экс-глава Уругвая заявил, что НАТО зря хочет истощить Россию - РИА Новости, 12.07.2022

Экс-глава Уругвая заявил, что НАТО зря хочет истощить Россию

США и страны Организации североатлантического договора НАТО "играют с опасностью" в своем желании вести долгую "войну на истощение" против России, это говорит о РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:27

2022-07-12T20:27

2022-07-12T22:34

хосе мухика

владимир путин

украина

россия

нато

евросоюз

оон

сша

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МОНТЕВИДЕО, 12 июл - РИА Новости. США и страны Организации североатлантического договора НАТО "играют с опасностью" в своем желании вести долгую "войну на истощение" против России, это говорит о безответственности в политическом руководстве современных держав, заявил в интервью РИА Новости бывший президент Уругвая Хосе Мухика (2010–2015)."Хуже всего то, что они по-видимому хотят вести долгую войну на истощение, играя с опасностью истощения ядерной державы, что говорит о безответственности в политическом руководстве больших современных держав", — сказал Мухика.Оценивая действия стран Запада в конфликте на Украине, экс-президент Уругвая, назвал их жестокими и недальновидными в том, что касается последствий для всего мира. Часть ответственности в этих проблемах он возложил и на Россию."Действия ЕС и США отличаются жестокостью, которая причиняет боль. Здесь есть ответственность и с западной стороны, и с российской. Они ни черта не думали о последствиях этого для мира. Европа несет серьезнейшую ответственность, оставаясь под крылом США", — считает Мухика.Санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, по словам политика, сотрясают самые нуждающиеся народы Африки и Ближнего востока."На рынке пшеницы примерно 8 процентов приходится на Украину, а 20 процентов — на экспорт из России ... Если блокируются украинские порты, то в значительной степени блокируются и российские черноморские порты, которые необходимы для движения российской пшеницы в Северную Африку: потому что страховка не покрывает, потому во многих портах погрузка технически невозможна и так далее ... Эта ситуация сотрясает самые нуждающиеся народы, народы Африки и Ближнего Востока, нуждающиеся в пшенице", - сказал Хосе Мухика.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергает такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html

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хосе мухика, владимир путин, украина, россия, нато, евросоюз, оон, сша