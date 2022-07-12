14:53 12.07.2022 (обновлено: 15:02 12.07.2022)
В Госсовете изменили должность Минниханова
В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение президента РФ размещено на портале правовой информации.
В начале июня в пресс-службе регионального парламента сообщили РИА Новости, что закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, запрещающий руководителям регионов именоваться президентами, предусматривает переходный период для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, такая работа в Татарстане ведется и будет завершена до 1 января 2023 года.
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"Позицию Минниханов Р.Н. - президент республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. - глава республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", - говорится в документе.
Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом согласно Конституции Республики Татарстан. С 1 июня вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий в частности использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица субъекта РФ. Депутаты Госсовета Татарстана во время обсуждения этого законопроекта не поддержали его. В частности, парламентарии предлагали сохранить положение о том, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа.
Позже президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что мнение республики не было услышано при принятии закона о региональной власти, но Татарстан как законопослушный регион будет его исполнять.
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