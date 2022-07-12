https://ria.ru/20220712/minnikhanov-1801945649.html

В Госсовете изменили должность Минниханова

В Госсовете изменили должность Минниханова - РИА Новости, 12.07.2022

В Госсовете изменили должность Минниханова

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:53

2022-07-12T14:53

2022-07-12T15:02

политика

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

россия

государственный совет рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение президента РФ размещено на портале правовой информации.В начале июня в пресс-службе регионального парламента сообщили РИА Новости, что закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, запрещающий руководителям регионов именоваться президентами, предусматривает переходный период для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, такая работа в Татарстане ведется и будет завершена до 1 января 2023 года."Позицию Минниханов Р.Н. - президент республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. - глава республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", - говорится в документе.Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом согласно Конституции Республики Татарстан. С 1 июня вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий в частности использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица субъекта РФ. Депутаты Госсовета Татарстана во время обсуждения этого законопроекта не поддержали его. В частности, парламентарии предлагали сохранить положение о том, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа.Позже президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что мнение республики не было услышано при принятии закона о региональной власти, но Татарстан как законопослушный регион будет его исполнять.

https://ria.ru/20211026/dolzhnost-1756284204.html

https://ria.ru/20220211/zakon-1772209342.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), россия, государственный совет рф