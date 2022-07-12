https://ria.ru/20220712/mariupol-1801846822.html

Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска

Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска - РИА Новости, 12.07.2022

Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска

Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T04:07

2022-07-12T04:07

2022-07-12T04:07

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности."Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", - сказал хакер.По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220712/sovetniki-1801844760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, мариуполь