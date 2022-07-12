https://ria.ru/20220712/mariupol-1801846822.html
Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска
Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска - РИА Новости, 12.07.2022
Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска
Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T04:07
2022-07-12T04:07
2022-07-12T04:07
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности."Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", - сказал хакер.По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
https://ria.ru/20220712/sovetniki-1801844760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь
Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинские войска
Хакер RaHDIt: офис Зеленского "помог" пленить украинскую группировку под Мариуполем
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
"Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя
, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", - сказал хакер.
По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно.
"Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей - и политических - и выйти", - сказал российский хакер.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины
и связанных с ним лиц.
Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников службы безопасности Украины
. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.