Рейтинг@Mail.ru
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/manturov-1802074242.html
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 12.07.2022
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:40
2022-07-12T20:53
политика
денис мантуров
лдпр
партия "новые люди"
госдума рф
кпрф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796314559_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_ac284ad5ff1f4dc13ba73580af875eec.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и комитетом ГД по торговле, 15 - с КПРФ и ЕР, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал."13 - встреча с фракцией СР. 14 - комитет по промышленности и торговле, фракции Новые люди и ЛДПР, 15 - фракции ЕР и КПРФ", - сообщил Морозов.
https://ria.ru/20220708/defitsit-1801178323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796314559_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_38df0469135eb88dc5ab0e3dc34011df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, денис мантуров, лдпр, партия "новые люди", госдума рф, кпрф, единая россия
20:40 12.07.2022 (обновлено: 20:53 12.07.2022)
 
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы

Глава Минпромторга Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы 14 и 15 июля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и комитетом ГД по торговле, 15 - с КПРФ и ЕР, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал.
"13 - встреча с фракцией СР. 14 - комитет по промышленности и торговле, фракции Новые люди и ЛДПР, 15 - фракции ЕР и КПРФ", - сообщил Морозов.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 12:36
Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке
 
ПолитикаДенис МантуровЛДПРПартия "Новые люди"Госдума РФКПРФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала