https://ria.ru/20220712/manturov-1802074242.html

Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы

Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 12.07.2022

Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:40

2022-07-12T20:40

2022-07-12T20:53

политика

денис мантуров

лдпр

партия "новые люди"

госдума рф

кпрф

единая россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и комитетом ГД по торговле, 15 - с КПРФ и ЕР, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал."13 - встреча с фракцией СР. 14 - комитет по промышленности и торговле, фракции Новые люди и ЛДПР, 15 - фракции ЕР и КПРФ", - сообщил Морозов.

https://ria.ru/20220708/defitsit-1801178323.html

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политика, денис мантуров, лдпр, партия "новые люди", госдума рф, кпрф, единая россия