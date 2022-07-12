https://ria.ru/20220712/manturov-1802074242.html
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы - РИА Новости, 12.07.2022
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:40
2022-07-12T20:40
2022-07-12T20:53
политика
денис мантуров
лдпр
партия "новые люди"
госдума рф
кпрф
единая россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед обсуждением его кандидатуры на пост вице-премьера в ГД встретится 14 июля с ЛДПР, Новыми людьми и комитетом ГД по торговле, 15 - с КПРФ и ЕР, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ, сообщил во вторник думский Telegram-канал."13 - встреча с фракцией СР. 14 - комитет по промышленности и торговле, фракции Новые люди и ЛДПР, 15 - фракции ЕР и КПРФ", - сообщил Морозов.
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политика, денис мантуров, лдпр, партия "новые люди", госдума рф, кпрф, единая россия
20:40 12.07.2022 (обновлено: 20:53 12.07.2022)
Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы
Глава Минпромторга Мантуров проведет встречи с фракциями Госдумы 14 и 15 июля