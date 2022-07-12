https://ria.ru/20220712/koronavirus-1802048761.html

Петербургские власти рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19

Петербургские власти рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2022

Петербургские власти рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга напомнили, что COVID-19 не ушел окончательно и рекомендовали носить маски в общественных местах, а также призвали жителей... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:01

2022-07-12T18:01

2022-07-12T18:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга напомнили, что COVID-19 не ушел окончательно и рекомендовали носить маски в общественных местах, а также призвали жителей вакцинироваться, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Петербурге сняты практически все ограничения по коронавирусу. Жители и гости города свободно посещают театры, музеи, ходят на выставки и на концерты. Однако отмечается, что COVID-19 не ушел окончательно. "Он по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания. Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск в другие города и страны. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения", - говорится в сообщении.В Петербурге вакцинация от коронавируса началась полтора года назад. За это время более 3 миллионов жителей привились и тем самым помогли разорвать цепочку заражений, замедлить распространение вируса. Работали стационарные и мобильные пункты вакцинации. В конце января этого года в городе действовали 56 мобильных пунктов и 190 стационарных.В настоящее время в Северной столице работают пять мобильных пунктов вакцинации, а также стационарные - 181 для взрослых и 92 для детей.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800013754.html

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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, коронавирус в россии